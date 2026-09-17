След 3 г. членство в ГЕРБ Владимир Темелков напуска партията

Прочу се с прословутата отвертка в ЦИК, с която опита да отвори машина за гласуване

В последните месеци той не фигурираше в най-близкото обкръжение на Бойко Борисов

Бившият зам.-кмет на Пловдив Владимир Темелков е подал заявление за напускане на ГЕРБ, потвърди пред "24 часа" самият той. "Да, вярно е", бе лаконичен.

В партията на Бойко Борисов той изкара около 3 години. Влезе в нея преди местните избори през 2023 г. А в предишния мандат беше общински съветник от "Съюз за Пловдив" на Дани Каназирева.

Ставайки член на ГЕРБ, той автоматично беше назначен за зам.-кмет по образование, дигитализация и европейски политики в Община Пловдив. Но през август 2025 г. подаде оставка с едномесечно предизвестие. Тя обаче не беше приета след намесата на лидера Бойко Борисов, който разпореди Темелков и кметът Костадин Димитров да се разберат. Кметът на Пловдив Костадин Димитров и заместникът му Владимир Темелков се снимаха заедно след оттеглената оставка през 2025 г. Снимка: Никола Михайлов

Втората, окончателна оставка като зам.-кмет, депозира в края на май тази година и този път тя беше приета.

В кампанията за парламентарните избори Темелков се прочу с прословутата си отвертка, с която опита да демонстрира в ЦИК, че машините могат да се манипулират.

На 30 август Темелков беше изваден от Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Правеше впечатление, че в последните месеци той не фигурираше в най-близкото обкръжение на Борисов.