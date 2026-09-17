Елхово и Сливен се простиха с двама всеотдайни спешни медици, загинали в катастрофата на пътя Ямбол-Сливен преди два дни.

В тежкия пътен инцидент живота си загубиха д-р Бисер Карачоров от Сливен - ортопед-травматолог и ръководител на екип в ЦСМП – Сливен и колегата му от филиала на ЦСМП - Елхово фелдшерът Стоян Гендов.

"Загубихме не просто колега, а приятел, човек и лекар, оставил следа в живота на много хора. Трудно е да се намерят думи, когато човек, с когото си споделял дежурства, тревоги, надежди и битки за човешки живот, вече не е сред нас. Ще останеш в спомените ни – с професионализма си, с човечността си и с всичко, което даде на пациентите и колегите си. Почивай в мир, докторе.

Светъл път, приятелю.

Нашата професия ни учи да се борим за всеки живот. Днес за първи път не успяхме да се преборим за един от нас." Това написаха във фейсбук колегите на д-р Карачоров от Българска академия за спешна медицина.

61-годишният Стоян Гендов също от години работи в Спешна помощ в Елхово, брат е на кмета на общината Петър Гендов. Стоян Гендов, както и брат му, е бивш класически борец, учил в Олимпийски надежди, с много успехи на тепиха. За хората в Елхово обаче той остава в сърцата им като всеотдаен медик, който винаги е бил на поста си и работил денонощно, а неговата протегната ръка в линейката е спасила живота и здравето на стотици пациенти.

"Там, в линейката, под постоянния вой на сирените и денонощното напрежение по прашните пътища на региона, той се сблъскваше очи в очи с болката и смъртта. Стоян не беше просто длъжностно лице. Когато се налагаше да спасява човешки живот в клинча на неволята, неговият кален спортен характер и хладнокръвен разум счупваха всяко забавяне. Той притежаваше чудовищна душевна сила и хиляди пъти е връщал хора от прага на бездната, без да търси одобрение или евтини ръкопляскания на сетивния площад. Делниците му преминаваха под знака на пълно себеотдаване, а вечер се прибираше при олтара на своето семейство — като предан съпруг, любящ баща и неразрушим стълб за своя брат", написа неговият приятел и спортен другар Стоян Ставрев.

Редакцията на "24 часа" изказва съболезнования на роднините, близките, приятелите и колегите на загиналите медици.