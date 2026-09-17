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Наши парамедици представят страната в европейско състезание по спешна медицина

Диана Варникова

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Двамата наши представители, които ще участват на европейското състезание

Български отбор от парамедици ще представя страната ни в европейското състезание Paramedics Cup, което ще се проведе на 26 септември т.г. в Париж, в рамките на Европейския конгрес по спешна медицина EUSEM 2026.

Той се състои от Ина Сталева и Цвятко Луджев, членове на Съюза на

парамедиците в България, като Луджев е кмет на пазарджишкото село Ивайло, а д-р Сталева работи в МБАЛ "Хигия" в областния град.

Paramedics Cup поставя участниците в реалистични сценарии за оказване на доболнична помощ и реакция в спешна ситуация, включително симулация на бедствие с множество пострадали и тежки травми. Екипите работят в реално време, а изпълнението им се оценява от международно жури.

При първото участие на България в EuroSimCup, нашият отбор се класира сред първите пет от общо 12 участващи екипа. Тогава той бе в състав: д-р Теодор Цанков, Гергана Ангелкова, Кристина Божкова и Георги Борисов.

За Ина Сталева участието в Париж е поредна стъпка в професионалното

развитие в медицината. Работила е при общопрактикуващ лекар, в ЦСМП –Девин, а в момента е част от екипа на МБАЛ „Хигия" – Пазарджик, като

продължава да се обучава и надгражда уменията си.

Цвятко Луджев има различен, но също толкова свързан със спешната помощ професионален път. Той е парамедик четвърта степен, бивш военнослужещ и командос, участвал в международни мисии в Афганистан, Ирак и Либия.

Работил е в центрове за спешна медицинска помощ. В момента е кмет на пазарджишкото село Ивайло и продължава да оказва медицинска помощ на жителите му.

В състезанието Ина Сталева и Цвятко Луджев ще имат възможност да покажат своите практически умения в реалистични сценарии за доболнична и бедствена медицина и да обменят опит с професионалисти от Европа.

Двамата наши представители, които ще участват на европейското състезание
Двамата наши представители, които ще участват на европейското състезание
Двамата наши представители, които ще участват на европейското състезание

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