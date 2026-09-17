Жените социалистки подкрепиха кандидатурата на Илияна Йотова

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Обединението на жените социалистки в БСП излезе с обръщение в подкрепа на Илияна Йотова за изборите на 25 октомври. Решението е взето на заседание на ръководството на организацията в присъствието на лидера на БСП Крум Зарков.

Пълен текст на обръщението:

Обръщаме се към вас в момент, когато пред страната ни стои важен избор, но и възможност да направим крачка напред.

За първи път България има възможност да избере жена за президент на Републиката – Илияна Йотова.

Ние вярваме, че това е момент, който може да обедини жените – независимо от възраст, професия, място, от което сме, и политическите ни различия.

Защото има каузи, които са по-големи от различията ни.

България е такава кауза.

Ние, жените, всеки ден носим отговорност – за семействата си, за децата си, за възрастните си родители, за труда си, за общностите, в които живеем. Знаем какво означава да се грижиш, да преодоляваш трудности и да продължаваш напред.

Затова вярваме, че женският глас трябва да бъде чут и женската сила трябва да има своето достойно място в управлението на България.

Илияна Йотова е човек, когото ние, жените социалистки, познаваме от години. Тя е била част от нашето движение и е споделяла с нас много битки и каузи.

Но днес не се обръщаме само към жените социалистки.

Обръщаме се към всички жени на България – към нашите съмишленички, симпатизантки и към всяка жена, която вярва, че страната ни има нужда от повече човечност, справедливост, сигурност и уважение към хората.

Нека не търсим това, което ни разделя.

Нека намерим това, което ни събира.

Нека говорим помежду си.

Нека споделяме идеите си.

Нека бъдем активни.

Нека дадем своя глас и своята подкрепа.

Защото женското единство не означава да мислим еднакво.

Означава да можем заедно да отстояваме това, което смятаме за важно за България.

Днес имаме възможност да направим една историческа крачка.

Нека я направим заедно.

За Илияна Йотова.

За жените на България.

За България.

Защото когато жените се обединят, гласът им се чува. А когато този глас е в името на България – той има значение.