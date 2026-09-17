ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" преговаря с бивш треньор на Чочев

Времето София 27° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23578420 www.24chasa.bg

Илияна Йотова награди кипърския посланик с орден „Мадарски конник"

832
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Президентът Илияна Йотова Снимка: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова удостои посланика на Кипър в България Хараламбос Кафкаридис с орден „Мадарски конник" първа степен. Отличието е за големите му заслуги за укрепването и развитието на двустранните отношения.

На церемонията в Гербовата зала Йотова отбеляза, че България и Кипър поддържат дипломатически отношения вече 66 години, изградени върху солидарност, взаимно доверие и приятелство.

Президентът потвърди българската позиция за решаване на кипърския въпрос в рамките на ООН, в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност и ценностите на Европейския съюз. Тя благодари и за грижите, които Кипър полага за българската общност.

Кафкаридис прие отличието като знак за приятелството между двете държави. Той разказа, че личната му връзка с България започва още преди 60 години, когато родителите му били студенти в София и се запознали тук.

„България ще остане в моето сърце, където и да отида", заяви посланикът. Страната ни има специално място и в живота на семейството му, тъй като тук е родено неговото дете.

Президентът Илияна Йотова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Екатерина Лазаревска: Ако човек не заложи на себе си, може ли да заложи на някой друг?