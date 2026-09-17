Илияна Йотова награди кипърския посланик с орден „Мадарски конник"

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Президентът Илияна Йотова удостои посланика на Кипър в България Хараламбос Кафкаридис с орден „Мадарски конник" първа степен. Отличието е за големите му заслуги за укрепването и развитието на двустранните отношения.

На церемонията в Гербовата зала Йотова отбеляза, че България и Кипър поддържат дипломатически отношения вече 66 години, изградени върху солидарност, взаимно доверие и приятелство.

Президентът потвърди българската позиция за решаване на кипърския въпрос в рамките на ООН, в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност и ценностите на Европейския съюз. Тя благодари и за грижите, които Кипър полага за българската общност.

Кафкаридис прие отличието като знак за приятелството между двете държави. Той разказа, че личната му връзка с България започва още преди 60 години, когато родителите му били студенти в София и се запознали тук.

„България ще остане в моето сърце, където и да отида", заяви посланикът. Страната ни има специално място и в живота на семейството му, тъй като тук е родено неговото дете.