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Зам.-кметът на Русе Енчо Енчев уважи 80-годишнината на будителката Вяра Косева

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Енчо Енчев и Вяра Косева. Снимка: Община Русе

Дългогодишният секретар на Народно читалище „Христо Ботев – 1908" Вяра Косева отбеляза своя 80-и рожден ден, а празника ѝ бе уважен от заместник-кмета на община Русе Енчо Енчев. Той ѝ връчи поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков, като отправи пожелания за здраве, спокойствие и още много години, изпълнени с удовлетворение от направеното за културния живот на Русе.

„Вашият пример показва, че будителството има много лица – то живее в грижата за хората, в съхранената памет, в книгата, в срещата, в песента и във всяко усилие културата да бъде близо до човека", каза Енчо Енчев. По време на срещата заместник-кметът подчерта значението на хората, които с постоянство и лична ангажираност поддържат читалищата като активни средища на културата и общността.

Повече от 30 години Вяра Косева е посветила на читалище „Христо Ботев – 1908", като през годините има принос за съхраняването на българската култура и историческата памет. Работата ѝ е свързана и с изграждането на връзки между русенски творци и българските общности в Румъния и Молдова, както и с издаването на читалищния вестник „Христо Ботев".

Вяра Косева предстои да бъде отличена лично от кмета Пенчо Милков заедно с други изявени културни дейци на Русе за тяхната дългогодишна дейност и принос към културния живот на града.

Енчо Енчев и Вяра Косева. Снимка: Община Русе

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