Бай Фидос за случая „Петрохан": Заповядаха ми да си събера бързо багажа

"Спомням си деня, в който при мен дойде ламата Ивайло Kaлушев заедно с едно 11-13 годишно момче. Попитах момчето как му е името и той се представи като син на лидера на групата. Това не събуди никакво съмнение в мен, поради каква причина ще ме лъжат, питах се. Спазарихме се за 96 000 лева и той и мъжете с него започнаха да оглеждат стаите и да ги снимат, щракаха наред, а то стаите са много. Веднага разбрах, че са особени хора". Това разказа днес Бай Фидос от Монтана. Той е баща на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова и е продал хижа "Петрохан" на групата на Ивайло Калушев.

"Заповяда ми да си събера бързо багажа, а той беше дребни неща. Помолих да ми помогнат с превоз, отказаха ми, а след това попитах за тоалетната и това ми отказаха под предлог, че „не може да се влиза и да не се гледа". Отправих молба за едно кафе, отказаха ми. Тогава момчето се доближи до мен и ми каза: „Видя ли какви хора са. Това навежда на мисълта, че нещо се крие", разказва бай Фидос. Той е стопанисвал базата цели 13 години. Погледнал в столовата и видял натрупани кашони с камери.

Това е станало при последното му посещение в "Петрохан". Оттогава не е стъпвал там. Организацията на природозащитниците е от януари 2022 година. В град Монтана се говори, че групата от Националната агенция за контрол на защитени територии са имали и друга дейност. Чува се сред запознати с действията на зелената организация, че са помагали на полицията и са предоставяли данни за трафик на хора, помагали са и с модерно оборудване. Тогава парите за МВР не достигали и престъпниците били по- добре въоръжени и по-мобилни от полицаите.

"Познавам хижата много добре, там отглеждах петли, символ на мъжките чада. Съжалявам, но не съм видял тунел, мазето го бях изчистил", разказва Бай Фидос, бащата на нотариус Искра Фидосова.

Хижата е строена по повод 60-годишнината от Септемврийското въстание от 1923 година, уверява той. Учудва, че са сложили слънчеви панели, след като в хижата има по 100 киловата електрическа енергия, но се съгласява, че те са избирали по-модерни начини.

За тези рейнджъри много се говорело сред хората. Запалени планинари се оплаквали, че са ги заплашвали и предупреждавали да не минават оттам, когато са се разхождали сред природата. Сложили надписи „Стреля се без предупреждение".

Докато хижата е била собственост на Фидос тя била отворена ден и нощ, всички се движели свободно, туристи отивали до ски пистата, ученици ходели на лагер. Той с мъка и дълго чакане извоювал две звезди за туристическата хижа от тогавашната министър Ангелкова, но така се увеличили изискванията към хижаря.

„Жал ми е за това момче Николай, което е убито и за самоубилите се млади мъже. Това е голяма трагедия, поднасям съболезнования на близките им", каза Бай Фидос. Познавал Ивайло Иванов. За него знае , че той е от село Безденица, а майка му от Белотинци.