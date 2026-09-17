Правителството може да определи и по-висока минимална заплата от договорения праг от 672,80 евро (Обновена)

След три години може да пак да има нова формула

Сега горният праг е 672,80 евро, но правителството може да определи и по-висока сума. Това ще стане преди 15 октомври

Новата формула на минималната заплата разписана в промени в Кодекса на труда мина на първо четене в социалната комисия. Дотук е ясно, че сумата ще е между 620,20 и 672,80 евро. Толкова давали новите четири критерия - покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж и производителността на труда. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи размер на минималната работна заплата, но след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 г. ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата като тя трябва да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот.

До 15 октомври пък ще е ясен новия размер.

Дебатите продължиха над три часа и бяха доста разгорещени, а опозицията не е доволна нито от размера, нито от текстовете, които били непълни. С 10 гласа "за" новите текстове минаха. Всичките бяха на депутатите от "Прогресивна България". Анна Бодакова от ДБ гласува въздържал "се", а ГЕРБ, ПП, "Възраждане" и ДПС "против".

"Тежестта на тези 4 критерия е еднаква - 25% и мога да ви дам как изглежда в настоящата година този темп на изменения в тях. Изменението в индекса на малката кошница е 5,7%. Изменението в брутната медианна заплата е 13,7%, изменението на брутната средна заплата е 12%. Изменението на брутната добавена стойност на един зает е 2,6%. Всичко това дава горна граница 672,80 евро, каза социалната министърка Наталия Ефремова. И обясни, че през тази година няма съгласие между социалните партньори и правителството ще определи конкретния размер за следващата година. По време на дебатите пък обясни, че правителството може да определи по-висока сума от горната граница от 672,80 евро. Това се е случвало и в предишни години, каза още Ефремова.

Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само допреди месец, каза Венко Сабрутев от ПП.

Целият смисъл на евродирективата е колективното договаряне. На всеки три години ще има преглед на адекватността и ако се налага и промяна на формулата. Това било и причината текстът в Кодекса на труда да няма конкретни проценти на всички показатели, каза социалната министърка.

Ако след три години правите преглед, то тогава вече хората ще обеднеят, отговори ѝ шефът на социалната комисия Венко Сабрутев.

Не смятам, че критериите са погрешни, но на мен ми е странно защо те не са детайлни, а всичко е оставено да се разпише в наредба. За нито един работодател няма да е ясно какви средства да предвиди през следващите години, каза Илиана Жекова от ГЕРБ.

Нас ни притеснява понятието издръжка на живот, като в нея трябва да се включат конкретни текстове. Минималната работна заплата трябва да гарантира правата на хората, защото около 25-30% от нея работят на нея, каза Айтен Сабри от ДПС.

От 1999 г. минималната заплата се определя от Министерски съвет. Това ще продължи да е така и ако се приеме законопроекта, който приемете днес, каза Мария Минчева от БСК.

Този механизъм няма да може да се ползва за тази година, защото НСИ ще даде статистиката след 9 месеца, критериите пък ще се заложат в наредба, което също ще означава забавяне. Да спрем да се заблуждаваме, че този закон ще има някакво действие за тази година, каза пък Стою Стоев от ПП. И припомни, че има дело в КС. Ще бъде много интересно какво ще се случи с минималната заплата, ако КС я обяви за незаконна, каза още той. И попита защо е било това извънредно заседание.

Ако КС приеме жалбите за минималната заплата няма да има никаква каша, миш маш, или както там го определяте. Причината е, че ще имаме нови текстове за нея. Няма да има драматизъм и да плашим гражданите, обясни на депутатите Ефремова.

Минималната заплата вече е определена от правителството, то си прави своите разчети с този размери и изобщо не спазват своите разпоредби, каза пък Георги Георгиев от "Възраждане". И обясни, че сегашната формула на минималната работна заплата не се е харесвала само на олигархията. В момента с това предложение връщате тези тъмни времена, каза още Георгиев.

Васка Милушева от ПБ пък се опита да прехвърли топката за новите текстове на социалните партньори, като обясни, че социалното министерство било медиатор. Вие ще направите страхотна каша с бюджет 2027 г. Не бяхте готови и измислихте нещо на парче, което няма да сработи, категоричен бе Стоев.

Ако приемем този текст, то ние подписваме един празен чек и всички страни - синдикати, работници и държава да е доволна, каза Анна Бодакова от ДБ.

Механизмът според мен е ясен и е правен от специалисти, каза Мария Недева от "Прогресивна България". Колежката ѝ Мария Тодорова пък направи забележка на шефа на Комисията за начина му на водене и забележките, които правеше към депутатите от ПБ.

Ние разбираме, че когато се налага да защитаваме такива непопулярни тези - това води до електорален спад. Ние сме управляващи и за нас е по-важно да има баланс и да направим така, че системата в държавата да работя по-найдобрия начин. Има ли необходимост от променя на минималната заплата? Личното ми мнение е, че автоматизмът досега бе изкуствено деформирана от по-високите заплати в IT сектор, от финансовия. Показател, че нещо добро се е случило е, че беше постигнато съгласие в социалния диалог. Лично аз се надявам правителството да определи горния праг от 672,80 евро, обясни Георги Чакъров от ПБ.

В момента минималната заплата е 620,20 евро и до юли се определяше по правилото да е 50% от средната. Този текст в Кодекса на труда бе замразен с бюджет 2026. Ако правилото се спазваше, тя щеше да е малко над 692 евро. Това доведе до дело в КС заради замразените текстове.

Преди седмици пък бе записано 660 евро като прогнозен размер на минималната заплата за 2027 г. в указанията към първостепенните разпоредители с бюджет от страна на финансовото министерство. За 2028 г. числото е 680 евро, а за 2029 г. е 710 евро. После Ефремова обясни, че реалистичното число е с 40-50 евро повече от сегашните 620,20 евро.