За един следобед участниците посветиха над 400 часа на девет каузи в София и региона

Yettel организира нова мащабна доброволческа инициатива – „Ден на доброволчеството“, която обедини над 200 служители на различни локации в София и региона. В рамките на един следобед участниците подкрепиха девет каузи и посветиха общо над 400 часа на общественополезни дейности.

Новият формат надгражда доброволческата програма на Yettel, като събира в един ден различни акции, които се реализират паралелно на няколко локации. Участниците сами избират към коя от дейностите да се присъединят според своите интереси.

Част от каузите в първото издание на инициативата бяха насочени към грижата за природата и животните. В Зоологическата градина доброволците боядисаха оградата около съоръженията с лешоядите и се включиха в подготовката на „зимнина“ за маймуните, като събираха и опаковаха листа от клони на дървета. В Ботаническата градина помогнаха за облагородяване на площи с растения. А в приюта за бездомни кучета “Every Dog Matters“ в Костинброд разхождаха животните и помогнаха с поддръжката на двора.

Доброволците участваха и в три паркови акции, реализирани в партньорство със Столична община. В Ловния парк почистиха гористите части и коритото на реката, в Кучешкия парк боядисаха пейки, а в Западен парк освежиха катерушките по централната алея.

На още три локации усилията бяха насочени към почистване и обновяване на зелени пространства. В Лесотехническия университет доброволците освежиха пейките в двора и разчистиха зелените площи, а в парк „Камбаните“ и парк „Сухото дере“ в Младост 4 събраха натрупаните отпадъци.

С тази акция общият брой доброволчески часове на служителите на Yettel от началото на годината вече е над 1100. Така още през септември компанията преизпълни годишната си цел от 1000 часа в полза на обществото и природата.

Целта е част от стратегията на Yettel за устойчиво развитие. Доброволческата програма обединява инициативи в три основни направления – опазване на околната среда, подкрепа за хора в уязвимо положение и грижа за безстопанствени животни, като служителите сами избират в кои каузи да се включат.

Сред реализираните от началото на годината инициативи са засаждането на близо 500 дръвчета в две акции край София, работилница за мартеници в подкрепа на фондация „Дечица“, почистване на междублокови пространства в ж. к. „Люлин“ и занималня за деца бежанци, организирана от Каритас – София. През юни телекомът организира и инициативата „Седмица на доброволчеството“, която обедини служителите си около близо 10 каузи, сред които почистване край Панчаревското езеро и на Златните мостове, подкрепа за социалното предприятие „Оле Мале“ и арт терапии с деца с увреждания.