Осъдиха полицаите, ескортирали Любенов с поршето, убил французин на Околовръстното

Двамата полицаи, ескортирали шофьора с поршето, убил французин на Околовръстното, получиха условни присъди от Софийския апелативен съд. Така апелативните магистрати отмениха присъдата на Софийски градски съд, с която бяха оправдани Георги Малински и Любка Гечева. Наказанието на Малински е 2 години лишаване от свобода с 4 годишен изпитателен срок, а на Любка Гечева е 1 година и 6 месеца лишаване с 3 години и 6 месеца изпитателен срок. Двамата трябва да заплатят и разноските по делото. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд. Димитър Любенов СНИМКА: Георги Палейков

Катастрофата стана през нощта на 25 септември 2022 г. на Околовръстното шосе. Загиналият френски турист се прибирал със съпругата си от почивка в Банско. Шофьор от хотела е трябвало да закара двамата съпрузи до летището в София, но колата им беше зверски ударена от 39-годишния тогава Димитър Любенов. 64-годишният французин почина, а съпругата му дълго беше в болница. Разследването установи, че Димитър Любенов е шофирал автомобила си порше "Панамера" със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта. Той бил на парти и искал да ползва фирма, предоставяща услугата "Дринк енд драйв", но не се отзовал шофьор и Любенов си тръгнал с автомобила си. След това е бил спрян за проверка от полицаите Георги Малински и Любка Гечева, на които дал 200 лева, за да не го тестват за алкохол и да не го задържат. Вместо това, униформеният и колежката му ескортирали Любенов, като полицаите бяха заснети от камери да следват колата му. Самият Любенов също потвърди, че е дал 200 лева на полицаите, за да не го санкционират. Преди месеци той получи 18 г. затвор.

Сега апелативните магистрати признаха Георги Малински и Любка Гечева за виновни за неизпълнение на служебни задължения с цел набавяне на облага за катастрофиралия по-късно шофьор - да продължи да управлява автомобила си въпреки след проверка на пътя, както и опит за прикриване на собствените деяния, а именно, че не са докладвали своевременно в районното управление за променена пътна обстановка и настъпила катастрофа.