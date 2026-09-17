Учени правят стратегия за климатичните рискове на Добрич с участието на гражданите

Наводнения, горещи вълни, поройни валежи, силни ветрове, свеговалежи и виелица са климатичните рискове за град Добрич, които общината изведе по проект „Аркадия".

„Сега предстои да подготвим и стратегия за климатично устойчив Добрич и по-конкретни планове за действие на общинските служби. Тя ще се основава на базов доклад, изготвен от учени. Но още при обсъждането й искаме да включим активно и гражданите. Активното участие е важно, защото устойчивостта не може да бъде постигната само чрез действия на местната администрация. Необходим е съвместен процес с гражданите, бизнеса, институциите, неправителствените организации, експертната и научната общност и операторите на критична инфраструктура", каза зам.кметът Павел Павлов при представянето на проекта „Futurewisе".

„Това е уникален проект за Добрич. В страната по тази проблематика работи още община Силистра. В базовия доклад ще представим конкретно климатичните рискове и уязвимите групи. Ще бъде изработена стратегия и инвестиционен план за търсене на източници на финансиране от всякакъв характер", каза консултантът Пламен Пеев.

„Чрез този проект научните изследвания и техните резултати влизат в практиката. Хорага трябва да са подготвени за все по-опасни климатични прояви, които могат за засегнат битието и здравето на отделнията , както и на стопанската и друга дейност на общината", каза проф. Зоя Матеева от Института за изследвания на климата, амтодхерата и водите при БАН. „Климатичните промени стават все по-опасни и могат да бъдат преодолени чрез конкретни действия за постигаве на устойчив климат. Подобни проекти позволяват практическо прилагане на научните подходи за постигане на адаптивна среда на конкретно място – в случая Добрич, и на тази основа да се подготвят конкретни мерки за локалните рискове. Това трябва да бъде направено във всяка община в България", добави тя.

„С този проект искаме да осигурим необходимите инвформационни ресурси за калибрирано решение за Добрич, което да стане конкретен план. Проектът представя и акцент върху мотивацията на хората и върху действията, които те трябва да извършват, за да се адаптират към постоянно променящия се климат, който провокира с пикови състояния", каза проф. Стелиян Димитров, заместник-ректор на Софийския университет. „На български този проект се нарича „Път към стабилността". Набляга се на думата път, което означава постянни действия в рамките на стратегическия план на общината за устойчив Добрич, в който да са включени хората, общността", каза арх. Боян Коларов от сдружение „Граждани плюс".

„Базовият доклад по проекта стъпва на резултатите от предходни изследвания за климатичните рискове в Добрич. За всеки риск ще се оцени степента му на климатично въздействие и съобразяване на възможностите на общината и на гражданското общества справяне с тях", обясни проф. Матеева.Той беше обсъден с различни групи граждани. Проектът приключва през юни догодина.