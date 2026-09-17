220 дка гори са изгорели на територията на Северноцентралното предприятие в Габрово

6 горски пожара са бушували на територията на Северноцентралното държавно предприятие – Габрово от началото на 2026 г. до края на месец август. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Според статистическите данни, най-голяма обща площ на горските пожарите е регистрирана в обхвата на Държавно горско стопанство Силистра – 160 дка от 2 пожара. 50 декара са изгорели в обхвата на ДГС Плачковци. 7 декара са пострадали от огнената стихия в ДГС Бяла, а в обхвата на ДГС Габрово – 2 дка. Най-малкият пожар до момента е възникнал на територията на ДГС „Сеслав" гр. Кубрат. Той е засегнал едва 1 декар горски територии, съобщават от СЦДП.

Общата площ на опожарените гори в обхвата на предприятието от началото на 2026 г. възлиза на 220 декара. От тях 201 дка широколистни, 17 дка смесени и 2 дка иглолистни гори. Основна причина за възникване остава човешката дейност – 5 от пожарите са възникнали в резултат на небрежност, а за един не е известна причината.

Статистиката на предприятието сочи драстичен спад на броя на пожарите на годишна база. За сравнение през 2025 г. в обхвата на СЦДП са възникнали 33 пожара, засегнали над 1800 дка горски територии. Причините за намаления брой инциденти са комплексни и включват засилените мерки за превенция и контрол, увеличен обем на противопожарните дейности извършвани от предприятието, както и по-благоприятните климатични условия през 2026 г.

Ежегодно СЦДП извършва редица дейности за намаляване риска от пожари в горските територии: поддържане на минерализованите ивици чисти от тревна растителност чрез оран, дисковане или чрез ръчно окопаване, сформиране на специализирани групи за пожаронаблюдения, обход и патрулиране на територията на горските и ловни стопанства, почистване на просеките от вършина и леснозапалими материали, поставяне на предупредителни противопожарни табели на видими места и много други.

Всички стопанства са оборудвани с необходимата противопожарна техника. Съгласно действащите планове за защита от пожари всяка година се извършва поддържане на съществуващите и направа на нови лесокултурни прегради и минерализовани ивици.

От 2026 г. лесовъдите от държавните горски и ловни стопанства в обхвата на предприятието вече извършват и ежедневни обходи и проверки на туристически локации, с цел да се предотвратят нарушенията на правилата за пожарна безопасност и възникването на пожари поради човешка небрежност.

Въпреки усилията обаче, статистиката показва, че водеща причина за тяхното възникване остава човешкият фактор. Затова предприятието отправя апел за спазване на правилата за пожарна безопасност и призовава гражданите да подават своевременно сигнали до телефон 112 при възникване на пожари.

Бързата реакция е ключова за навременното потушаване на стихията.