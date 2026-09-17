Бившият зам.-кмет на София по околната среда Надежда Бобчева поема екологията във Варна

Надежда Бобчева е назначена за заместник-кмет на Община Варна с ресор „Екология и опазване на околната среда". Преди да поеме новата си длъжност тя е била заместник-кмет на Столична община с ресор „Околна среда", което е и най-прекият ѝ професионален опит в областта, за която ще отговаря във Варна.

Бобчева е магистър по икономика, специалност „Финанси", от Университета за национално и световно стопанство, както и магистър по „Градско управление" от Института по жилищна политика и градско развитие в Ротердам, Нидерландия.

Професионалният ѝ път е свързан основно с местното самоуправление. Освен зам.-кмет на София по околната среда, тя е работила като заместник-кмет на столичния район „Оборище". Била е и директор на дирекция „Икономика и международни програми" в Община Силистра, както и общински съветник в Силистра в продължение на два мандата.

Като заместник-кмет на София Бобчева е работила по теми, свързани с управлението на отпадъците, зелената система и екологичните политики. Сред документите на Столичната община има нейно участие в обществени консултации и предложения за промени в наредбите за управление на отпадъците и за домашните животни.

Тя има опит и като консултант по разработване, управление и оценка на проекти, финансирани по различни оперативни програми, както и като обучител по проект „Повишена информираност и ресурси за развитие на заетостта".

В Столичната община Бобчева остана на поста зам.-кмет по околната среда до март 2026 г., когато длъжността беше поета от Николай Неделков. Раздялата с нея беше по взаимно съгласие, съобщи тогава Столичната община.

С назначаването си във Варна Бобчева поема ресора, свързан с екологията и опазването на околната среда. На официалния сайт на Община Варна тя вече е посочена като заместник-кмет.

Илия Коев – бившият заместник-кмет на Варна, който е отговарял за „Екология и опазване на околната среда", както и за други ресори, беше освободен от кмета Благомир Коцев на 9 юни 2026 г. Причината беше свързана с негови пропуски около незаконните строежи в Баба Алино.