Българска лодка на ток с награда във Венеция

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Може ли от България да тръгне следващата голяма промяна в мореплаването?

„Хелиос Марин" в Бургас не просто прави електрически лодки, а разработва собствена технология, батерии, софтуер и цялостни решения за по-чисто и интелигентно плаване. И това вече не е само българска история. Технологията на „Хелиос Марин" получава международно признание, компанията работи с партньори извън страната, а електрическата им Omega 7.2 е отличена във Венеция като една от най-добрите електрически лодки в своя клас.

Как двама братя създават лодките, как изглеждат те и какво разстояние могат да преодолеят те на ток - вижте във видеото