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Хванаха 12 шофьори с алкохол за денонощие, 4 са дали положителни тестове за наркотици

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Дрегер Снимка: Дима Максимова

14 720 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.

Извършен е контрол на 16904 водачи и пътници. Съставени са 4666 фиша и 491 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 12 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други шест - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Четирима водачи са седнали зад волана след употреба на наркотични вещества или техни аналози, двама са отказалите тестване.

Дрегер

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