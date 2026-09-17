Хванаха 12 шофьори с алкохол за денонощие, 4 са дали положителни тестове за наркотици

14 720 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.

Извършен е контрол на 16904 водачи и пътници. Съставени са 4666 фиша и 491 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 12 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други шест - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Четирима водачи са седнали зад волана след употреба на наркотични вещества или техни аналози, двама са отказалите тестване.