Илияна Йотова: Раната "Петрохан" е много по-тежка и не може да има цената на едни избори

"Това не е сериозно - един толкова тежък казус да бъде вплетен в предизобрна кампания. Драмата и раната около "Петрохан" е много по-тежка и не може да има цена колкото едни избори. Това е удар върху нас като общество. Колко години и колко институции са си затваряли очите? Сигналите, които са постъпвали за това място - да питаме кой и как ги е прикривал и са били стопирани". Този коментар направи в интервю за БТВ президентът Илияна Йотова по повод спекулациите, че оповестената от прокуратурата експертиза за сектата на Ивайло Калушев е имала предизборна цел.

Учудена съм, че някои партии смятат, че някой ги напада с това. Да не би да имат гузна съвест?, продължи коментара си Йотова.

Ден след двучасовия брифинг на МВР, прокуратура и експерти цялата експертиза беше публикувана от сайта на Валерия Велева. Не бяха заличени дори имената на малолетни деца. Велева пък от своя страна беше част от Инициативия комитет за издигането на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президентска двойка. Веднага след скандала тя напусна комитета.

Това е абсолютно недопустимо. Информацията много ясно трябва да бъде подадена от своя подадел, да знаем кой е той, за да имаме доверие. Публикуването на лични данни особено с имена и то на малолетни - това няма как да бъде нормално. Затова г-жа Велева трябваше да напусне нашия комитет. Но да се върнем назад през годините - информация изтича към медиите, защото някой не иска да го заяви публично, коментира президентът.

Илияна Йотова коментира и речта на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен, на която присъства преди ден в Страсбург.

Аз харесах речта ѝ определено, макар че имаше и пропуски. За първи път в центъра беше суверенитета на Европа - сигурността, социалните мрежи, изкуствения интелект, зависимостта ни от Китай особено за полезни изкопаеми, говорим за зависимости от порядъка на 70-90%. Имаше и предложение, които ме изненада - за първи път чух за новия съвет по сигурността, в който ще влизат и Канада, Украйна и Великобритания. За пръв път без мандат и консултации с всички държави тя направи това предложение. Може би тази идея ще се развие повече в детайли - как ще се финансира този съвет, как ще участва Канада, понеже има държави, които дори не са ратифицирали търговското споразумение с Канада, а и най-вече кой ще го ръководи. Все пак това е крачка напред и ако е свързано с това Европейския съюз да върне лидерските си позиции в света, аз бих подкрепила тази идея, каза Йотова за годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която тя произнесе вчера. Възможно е да бъдат отправени покани и към други външни държави.

Като пропуск тя посочи липсата на темата за следващия бюджет на съюза от 2028 до 2034 г. - много държави са против него, понеже предполага съвсем нов начин за финансиране, както и липсата на достатъчно съсредоточаване как ще продължат да работят европейските институции.

Понякога и съдът отменя присъди, но съдът знае ли какво ще стане след няколко години? Сигурно, ако някой ми беше казал, че този човек ще оживее, защото според лекарското решение той не би трябвало да може да се движи изобщо, нямаше да взема това решение.

Това каза президентът Илияна Йотова пък по повод обвиненията към нея, че през 2022 г. е помилвала Огнян Атанасов. Мъжът бил осъден за наркотици през 1999 г. После влиза в затвора чак след 20 години, но заради влошено здраве излиза за лечение. Когато Йотова го помилва, той е бил извън затвора от вече около две години. След решение на лекарска комисия, назначена от правосъдния министър, тогава вицепрезидентът Йотова го помилва. През декември 2025 г. той отново е заловен с 5 кг дрога.

Попитана дали счита хода си за грешка отговори: Това са определения, които са популярни. 2022 г., когато издадох този указ, пред мен те не са стояли. Изискали сме всички документи, обърнали сме се съм съответните комисии, има лекарско заключение и нашето решение лежи изцяло върху това. Обясни също, че не е знаела нищо за него до 2023 г., а преди това при решението за помилването е знаела само каквото бише в съдебните и лекарските решения.

Видях каква кампания ми беше направена, но не сме нарушили закона и с 1 см. Позовали сме се на закона и всички експертизи. Всеки случай е отделен, каза още президентът пред Би Ти Ви. За деветте си години в президентството тя е помилвала 28 души. Разказа, че за нея е било тежко да помилва и бившата кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева, защото после е чула тежки думи за себе си.

Тази особена дейност, вменена от конституцията на президентската институция, почти не е разписана в законите, ако гледаме как се правят тези процедури. Преглеждам как стои този въпрос в другите държави-членки. Тук не се предполага указът да влиза в Държавен вестник. Има държави от ЕС, в които само се съобщава, че има такъв указ, но без подробности. Изключено е обаче да се публикува здравна информация, каза още Йотова.

Президентът отрече изнасянето на подробности по случая "Петрохан" от МВР и прокуратурата да има каквото и да е било общо с атаките срещу нея заради помилването на Огнян Атанасов.