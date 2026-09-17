Министрите Илин Димитров и Георги Пеев играха шах във вагон-бистро на БДЖ

Министрите Илин Димитров и Георги Пеев изиграха символично партия шах, изпробвайки настолните игри, предвидени за пътниците във вагоните-бистра на БДЖ.

Двамата представиха съвместна инициатива за популяризиране на България чрез железопътния транспорт

По инициатива на Министерството на туризма във вагоните тип „бистро" на БДЖ са поставени националното туристическо лого и рекламни материали за България. Това е част от съвместен проект с Министерството на транспорта и съобщенията и националния железопътен превозвач за популяризиране на туристическите ни маршрути.

„До много от забележителностите на България може да се стигне с железопътен транспорт. Българските и чуждестранните туристи ще имат възможност още по време на своето пътуване да научат повече за красотата на родината ни", заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на официалното представяне на инициативата.

„Това е една малка стъпка за по-приятно изживяване. Възможност да съчетаем удобното пътуване с посещение на нашите прекрасни туристически дестинации", заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

В момента Министерството на туризма разработва изцяло нов национален туристически портал, който ще събира на едно място актуална и полезна информация за възможностите за туризъм в страната. В него ще бъдат включени и разписанията на БДЖ до едни от най-популярните ни туристически маршрути, за да може всеки да планира лесно своето пътуване.