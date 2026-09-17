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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23579751 www.24chasa.bg

Пожарникари, горски и доброволци гасят огъня край село Княжево (Снимки)

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Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград

Пет противопожарни автомобила гасят огъня, пламнал край тополовградското село Княжево, съобщиха от Общината.

 Огънят все още не е овладян, като на моменти вятърът подпомага разрастването му. На място са пожарникари, горски служители, земеделци с техника и доброволци от Тополовград.

Към момента няма опасност за населението. Усилията са насочени към локализиране и потушаване на пожара.

През август пожарникарите в област Хасково са гасили 175 пожара, сочат данните от месечния отчет на Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", публикуван на сайта на Областната дирекция на МВР в Хасково. 

Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград
Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград
Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград
Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград
Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград
Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград

Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград
Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград
Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград
Борбата с огъня продължава. Снимка: Община Тополовград

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