Пожарникари, горски и доброволци гасят огъня край село Княжево (Снимки)

Пет противопожарни автомобила гасят огъня, пламнал край тополовградското село Княжево, съобщиха от Общината.
Огънят все още не е овладян, като на моменти вятърът подпомага разрастването му. На място са пожарникари, горски служители, земеделци с техника и доброволци от Тополовград.
Към момента няма опасност за населението. Усилията са насочени към локализиране и потушаване на пожара.
През август пожарникарите в област Хасково са гасили 175 пожара, сочат данните от месечния отчет на Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", публикуван на сайта на Областната дирекция на МВР в Хасково.