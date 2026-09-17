Любител на пиратките от Сопот заплю съсед заради направена забележка и гръмна в краката му

Живеел с други хора във вила, и те били почитатели на пиротехниката

Почитател на пиратките от Сопот ще трябва да плати глоба от 200 евро, след като си позволи да гърми от рано сутринта на първия учебен ден, а след това заплю съсед, направил му забележка. Любителят на този тип изделия започнал да хвърля пиратки още следобед на 14 септември и продължил около 7,30 часа на следващия ден. Тъй като гърмежите от вилата, в която живеел, не били изолирано явление, и другите й обитатели имали същия обичай, живеещ наблизо не издържал и отишъл да се разправя.

Бил напсуван, наплют, в краката му била хвърлена пиратка, получил и обяснението, че гърмежите ще спрат, когато търговията с пиротехнически изделия престане.

Още същия ден би изправен пред Районния съд в Карлово и санкциониран за дребно хулиганство. "Инцидентът представлява ескалация на трайно незачитане на обществения ред посредством създаване на силен шум от гърмежи, което поведение съседите определят като тероризиране", е записано в решението за това.

Наложената глоба е над средния размер по съответния указ.