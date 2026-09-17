Пет дни Благоевград празнува свободата..

Пет дни Благоевград ще празнува 114 години от Освобождението на Горна Джумая и Празник на града.

От 1 до 5 октомври под общия надслов „Благоевград празнува свободата" програмата събира история, култура, образование, спорт, наука, фолклор и музика. В петте празнични дни ще се проведат утвърдени градски инициативи и нови събития, които ще срещнат жители и гости на Благоевград с паметта, традициите и съвременната енергия на града. Жители и гости ще могат да чуят и видят концерт на Биг Бенд – Благоевград, шествие на децата от детските градини, концерт-спектакълът „Три тенора... и още нещо" на Камерна опера и др.

На 3 октомври са градският пробег UNIRUN, Панаирът на науките и технологиите, възстановката „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати" във Вароша и Шествие на паметта. Историческата реконструкция „Утрото на свободата" – влизането на Българската армия в Горна Джумая през 1912 г., „Традиции от Пирина – ръка за ръка с Фолклорен ансамбъл „Пирин"" и празничен концерт са в програмата за 4 октомври.

В празничния 5 октомври е Историческият поход „По пътя на VII Рилска дивизия" от село Бараково до площад „Македония", викторината „Аз обичам Благоевград", панихида и церемонии по полагане на цветя и венци, XIV тържествена сесия на Общински съвет – Благоевград и голям празничен концерт на Д2 и Део с участието на група LOWKEY.