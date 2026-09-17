Шефът на ДАНС за "Петрохан": Ако някой беше реагирал навреме, тези хора можеше да са живи

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"Ако някой беше реагирал навреме, тези хора можеше да са живи!"

Това каза председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) Пламен Тончев във връзка със случая „Петрохан", при който загинаха 6 души.

Конспирациите за трагедията продължават, въпреки официалната пресконференция преди дни, на която бе потвърдено, че няма намеса на други лица и става въпрос група с хомосексуални и педофилски наклонности, ръководена от ламата Ивайло Калушев.

Според близките на починалите разследващите организирали брифинг заради политически цели, а експертизи били подменени. Те отхвърлят тезата на прокуратурата и обвиняват "политическата мафия" за смъртта на близките си.

"Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи, каза председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) Пламен Тончев. Хижа “Петрохан”

Попитан дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев уточни, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на агенцията от януари.

Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата, цитира БТА.

Преди дни от прокуратурата съобщиха, че не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая "Петрохан" във връзка с шестимата починали.

Прокуратурата води и второ досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан".

Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати.