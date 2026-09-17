Съдът остави в ареста мъжа, задържан заради наркооранжерията в село Змейово

На 45-годишния Б.Л. са повдигнати две обвинения

Окръжният съд в Стара Загора взе мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на 45-годишния Б. Л, държал с цел разпространение марихуана в особено големи размери, както и отглеждал растения от рода на конопа, съобщиха от съда.

Спрямо него са повдигнати две обвинения. Първото е за това, че на 14.09.2026 г. в село Змейово, област Стара Загора, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - коноп (марихуана, канабис) в особено големи размери. Общата стойност на наркотичните вещества, съгласно заключението на извършена физико-химическа експертиза, възлиза на 725 812,77 евро.

Второто обвинение, за което Б. Л. е привлечен към наказателна отговорност, е за това, че на същата дата и място отглеждал 368 броя растения от рода на коноп (марихуана, канабис) в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила.

Окръжният съд в Стара Загора намери, че от събраните на този етап в хода на досъдебното производство доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършител на престъпленията, за които е започнато досъдебното производство. Съдът счете, деянията са с висока степен на обществена опасност предвид държаните наркотични вещества не само като количество, но и като стойност. В мотивите си съдебният състав сочи, че високорисковите наркотични вещества са открити в обвиняемия при установяването му в дома, в който живее по настоящ адрес.

Съобразявайки тежестта, характера и спецификата на извършените престъпления, съдът прие, че съществува опасност обвиняемият да се укрие, за да избегне предвидената в закона наказателна отговорност. Съдът намери и че са налице достатъчно данни за наличие на основателна опасност да той да извърши и друго престъпление, поради обстоятелството, че разследването е в своята начална фаза и тепърва предстои извършване на процесуално-следствени действия по него.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3-дневен срок.