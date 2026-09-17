В Сливен не се разбраха за съставите на секционните избирателни комисии

Спорът отива в Районната избирателна комисия

Консултациите за съставите на секционните избирателни комисии в Сливен за предстоящите президентски избори днес завършиха без съгласие, спорът отива в РИК, съобщават от общинския пресцентър.

Кметът на Сливен Стефан Радев свика днес консултации с парламентарно представените партии за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за предстоящите президентски избори на 25 октомври. На срещата присъстваха представители на всички парламентарно представени партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Кметът представи проекта на общината за разпределение на комисиите, който е съобразен с решенията на ЦИК за брой членове и ръководни места за отделните партии и има за цел да улесни работата на комисиите. Представителите на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС и "Възраждане" се съгласиха с така направеното разпределение. От "Прогресивна България" направиха предложение за промяна, свързана с отпадане на техни председателски места и размяна с председателските места на други партии. Всички останали присъстващи коментираха, че това ще наруши пропорционалното разпределение и не се съгласиха с предложението.

Крайно съгласие не беше постигнато, поради което цялата документация ще бъде изпратена в Районната избирателна комисия (РИК), която ще вземе окончателно решение за съставите на СИК.

Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Заради това на срещата присъства и представител на БСП в Сливен.