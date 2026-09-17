Психологът Росен Йорданов: Получих смъртни заплахи, Радев ми се обади да ми благодари

Криминалният психолог Росен Йорданов разкри, че е получил смъртни заплахи след пресконференцията по случая "Петрохан". В същото време вечерта след брифинга премиерът Румен Радев му се обадил да му благодари, като двамата са разговаряли 40 минути.

Йорданов представи на пресконференцията в понеделник психологично-психиатрично-сексуално-теологическата експертиза по случая "Петрохан", което предизвика противоречиви реакции. Близките на жертвите призоваха той да се оттегли от случая и поставиха под сериозен въпрос думите му.

"Това е ужасна травма, себезащитното поведение става водещо в такива случаи. Но това беше подклаждано за изпълнение на определени политически цели", каза психологът пред Ники Кънчев в "Дарик радио".

"Получих заплахи, получих клетви към близките си. Имам предостатъчен опит и бях подготвен психически. Пишеше "Умри ти и блзиките ти", "Ще гниеш в ада" и подобни послания. Получих подкрепа от различни хора от различни професии. Вечерта, когато бях вкъщи, премиерът Радев ми се обади. Проведохме около 40 минути разговор, благодари на мен и екипа, окуражи ме с думите, че някой трябва да каже истината. Обсъдихме и изказвания на министър Демерджиев, които не одобрявам. Аз съм стар седесар като симпатия, обади ми се човек от демократичната общност, който дори ме посочи като бъдещ вътрешен министър, какъвто аз няма да стана.

Бяха лансирани абсурдни версии, бяха изкарани хора, дори някои колеги, които съм обучавал. Имаше блогъри с "доказателства" за мафия, които никога не са ходили на "Петрохан".

Ние просто търсихме истината, аз никого не мразя. Тези хора нямат нужда от журналисти и адвокати, а хора като мен, които да им помогнат."

Йорданов коментира и часовника си, чиято цена бе обсъждана от неговите критици.

"Часовникът ми струва около 1000 евро, подарък е от жена ми за рождения ден", каза криминалният психолог.

Адвокатите Ина Лулчева и Деница Тодорова, повереници на майката на Ивайло Калушев Стилиана Димитрова-Майсторова и сестрата на Ивайло Иванов - Мирослава Валентинова Иванова, поискаха отстраняването на Йорданов. Те са внесли три молби до Окръжна прокуратура – София във връзка с разследването по случая „Петрохан". Те настояват вещите лица Росен Йорданов, доц. д-р Владимир Велинов и доц. д-р Александър Александров да бъдат отведени заради, според защитата, данни за пристрастност и предубеденост, несъвместими с ролята на неутрални експерти.