За 6 г. вместо за 6 месеца ремонтират два гранични пункта със Северна Македония

Този на Станке Лисичково е сбъркан, не е ясно кой е виновен - проектантът или изпълнителят, не може камионите да захождат и маневрират в халето за щателна проверка

За обновяването на Златарево срокът изтече преди месец

Два от трите ни гранични пункта със Северна Македония – Станке Лисичково и Златарево, доскоро бяха в окаяно състояние. И двата трябваше да бъдат ремонтирани за 6 месеца, но от подписването на договорите с фирмите изпълнители през 2020 г. минаха 6 г.

Първият – край Благоевград, от няколко месеца вече е основно ремонтиран и през март тази година получи акт 16. С огромно закъснение - готов, ама не съвсем.

Вторият – край Петрич, е с перспектива да стане готов до края на годината.

ГКПП Станке Лисичково беше в състояние от 80-те години, когато през него минаваха само граждани на България и Югославия, а трафикът на тежкотоварни автомобили бе ограничен. От времето, в което бившата гранична застава е била преустроена в ГКПП, не са извършвани сериозни ремонти и модернизации, а само поддръжка на сградния фонд и настилките.

Сградата бе стара, амортизирана, неудобна за работещите

митничари и гранични полицаи, а трасетата – само по едно в двете посоки.

Шофьори се възмущаваха, че това е единственият пункт с подобни мизерни условия. Средно през него преминават на месец около 3 хил. камиона и 50-60 хил. други МПС. До започване на ремонта се стигна, след като на 2 август 2018 г. тогавашният премиер Бойко Борисов посрещна на ГКПП Станке Лисичково македонския си колега Зоран Заев. Борисов се засрами от вида на пункта и разпореди да започне спешно разширяване и модернизация.

През 2019 г. стартира обществената поръчка за избор на изпълнител на проекта чрез Агенция “Митници”. Процедурата приключва година по-късно и през юни 2020 г. е сключен договор с изпълнител за цялостна реконструкция за 18,5 млн. лв. с ДДС. Месец по-късно авансово са изплатени 6,5 млн. лв.

Предвидено е проектирането да стане за 60 дни, а строителните дейности – за 180 дни от издаване на разрешителното за строеж. Работата реално обаче започва на 21 юни 2023 г. Забавянето било заради многото съгласувателни процедури. Следват почти 3 г. ремонт и през март 2026 г.

пунктът придоби подходящ вид за външна граница на ЕС

Във всяка посока вече има по 3 трасета, нова административна сграда на два етажа, площадки за дезинфекция, хладилен контейнер, рентген, нови кабини, козирка, санитарни помещения. Изградени са подпорни стени с отводняване на скатовете. Ремонтът на ГКПП Златарево трябва да приключи до края на годината.

Едно от най-важните помещения обаче – халето за щателна митническа проверка, не може да функционира, установило новото ръководство на Агенция “Митници”. Не е ясно дали проектът е изготвен неточно, или пък изпълнението е грешно, но товарни автомобили не могат да влизат в халето за проверка. Възложено е на строителя да направи корекции в рамките на гаранционната поддръжка и за своя сметка. Подаден е и сигнал в Икономическа полиция за разследване на случая. Като се установят всички обстоятелства около халето, то ще бъде коригирано.

През март тази година Агенция “Митници” сключва допълнително споразумение с изпълнителя за увеличаване на цената на договора. Това се налагало заради инфлацията, която е довела до увеличаване на цените на основните стоки, материали и услуги, увеличаване на работната заплата, икономическите последици от пандемията, нарушените вериги на доставки.

Тези обстоятелства не са били възможни да се предвидят при сключване на договора през 2020 г. и заради това е приложена нова методика на изчисляване на стойността на строителството.

Увеличението не може да е повече от 50% от стойността на основния договор

Така крайната максимална стойност вече е 24,7 млн. лв., или 12,6 млн. евро. В анекса е записано, че допълнителните пари ще се изплатят при наличие на финансов ресурс. Засега не е ясно дали митниците ще е съгласят да доплатят за строежа.

С осъществяване на реконструкцията освен повишаване на пропускателната способност се постига и по-ускорена обработка на тежкия трафик чрез събиране на една линия на всички контролни дейности от компетентността на Агенция “Митници” - контрол на операциите по митническо оформяне на стоките, обработките по измерване на масата на пътни превозни средства, разрешителния режим, винетния контрол.

И ако ГКПП Станке Лисичково все пак е готов 6 г. след решението да бъде модернизиран, то ГКПП Златарево все още е строителна площадка. Пунктът край Петрич носи името на ген. Кръстьо Златарев – герой от Балканските и Първата световна война, който като командир на 11-а македонска пехотна дивизия ръководи бойните действия в района на Струмица и Беласица, защитавайки българските земи.

През юни 2019 г. на пункта избухна пожар от късо съединение и изгоря една от основните сгради

След обществена поръчка през юни 2020 г. е избран изпълнител, а договорът за цялостната реконструкция е за 19,2 млн. лв. без ДДС.

И за този пункт е сключено допълнително споразумение с предвидена възможност за индексация до 50% на цената при наличие на правно основание и финансов ресурс. Към момента индексация не е правена, съобщиха от Агенция “Митници”. От подписването на договора през 2020 г. до края на 2025 г. е осъщесвена дейността по проектиране, допълниха от митниците. Реалното строителство е стартирало в края на миналата година. Срокът за осъществяване на работата изтече в средата на август.

Проверка на място от шефа на Агенция “Митници” Николай Шушков малко преди крайния срок установи, че ремонтът продължава. Изпълнителят е представил график за работа до края на годаната, като е установена необходимост от изграждане на подпорна стена. Въпреки забавянето

Агенция “Митници” няма да прекратява договора

и предпочита фирмата да довърши работата, защото започване на процедурата отначало би отнело още много години, а пунктът е един от най-натоварените по българо-македонската граница и след пожара условията там са неподходящи както за работещите там, така и за преминаващите.

Цялостната реконструкция включва изграждане на три ленти на “Вход” и три на “Изход” (съответно за автобуси, за леки и за товарни автомобили), нова подземна и наземна прилежаща инфраструктура, нова административна сграда, която да замени изгорялата при пожар, рентгенова площадка, електронни везни, голям навес с необходимата осветеност за работа в тъмните часове на денонощието, както и необходимата инфраструктура за нуждите на Гранична полиция и БАБХ. За обекта авансово съгласно договора са платени 8 066 520,00 лв. (4 124 346,19 евро) с ДДС по фактура от месец ноември 2020 г. Следващи плащания са на основание извършена и приета работа.

И двата договора за ремонт на двата гранични пункта са с идентични срокове. За изготвяне на инвестиционен проект – 60 календарни дни и за строителните работи - 180 календарни дни. Документацията за двата проекта е изготвяна по едно и също време и при нея е използвана методика за определяне на необходимото време за изпълнение.

И двата проекта минават през дълъг етап на подготовка,

съгласуване на строителните книжа, както с работещите на границата, така и други компетентни институции, преди да се достигне до извършване на същинските строително-монтажни работи.

“Основните ни усилия днес са насочени към изграждането в разумни срокове на функционираща правилно инфраструктура на ГКПП, която да предоставя добри условия за преминаване без излишно забавяне, съвременни условия за труд на служителите, възможност за голям обем контролни действия с висока степен на резултатност. В тази връзка са направени административни и процедурни промени в съответните звена на Агенция “Митници”. Осъществява се строг контрол върху строителните дейности и дейностите по коригиране на вече изградени съоръжения”, допълниха от агенцията.