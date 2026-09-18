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За 6 г. вместо за 6 месеца ремонтират два гранични пункта със Северна Македония

Тони Маскръчка

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Ремонтът на ГКПП Станке Лисичково приключи през март 2026 г.
  • Този на Станке Лисичково е сбъркан, не е ясно кой е виновен - проектантът или изпълнителят, не може камионите да захождат и маневрират в халето за щателна проверка
  • За обновяването на Златарево срокът изтече преди месец

Два от трите ни гранични пункта със Северна Македония – Станке Лисичково и Златарево, доскоро бяха в окаяно състояние. И двата трябваше да бъдат ремонтирани за 6 месеца, но от подписването на договорите с фирмите изпълнители през 2020 г. минаха 6 г.

Първият – край Благоевград, от няколко месеца вече е основно ремонтиран и през март тази година получи акт 16. С огромно закъснение - готов, ама не съвсем.

Вторият – край Петрич, е с перспектива да стане готов до края на годината.

 ГКПП Станке Лисичково беше в състояние от 80-те години, когато през него минаваха само граждани на България и Югославия, а трафикът на тежкотоварни автомобили бе ограничен. От времето, в което бившата гранична застава е била преустроена в ГКПП, не са извършвани сериозни ремонти и модернизации, а само поддръжка на сградния фонд и настилките.

Сградата бе стара, амортизирана, неудобна за работещите

митничари и гранични полицаи, а трасетата – само по едно в двете посоки.

Шофьори се възмущаваха, че това е единственият пункт с подобни мизерни условия. Средно през него преминават на месец около 3 хил. камиона и 50-60 хил. други МПС. До започване на ремонта се стигна, след като на 2 август 2018 г. тогавашният премиер Бойко Борисов посрещна на ГКПП Станке Лисичково македонския си колега Зоран Заев. Борисов се засрами от вида на пункта и разпореди да започне спешно разширяване и модернизация.

През 2019 г. стартира обществената поръчка за избор на изпълнител на проекта чрез Агенция “Митници”. Процедурата приключва година по-късно и през юни 2020 г. е сключен договор с изпълнител за цялостна реконструкция за 18,5 млн. лв. с ДДС. Месец по-късно авансово са изплатени 6,5 млн. лв.

Предвидено е проектирането да стане за 60 дни, а строителните дейности – за 180 дни от издаване на разрешителното за строеж. Работата реално обаче започва на 21 юни 2023 г. Забавянето било заради многото съгласувателни процедури. Следват почти 3 г. ремонт и през март 2026 г.

пунктът придоби подходящ вид за външна граница на ЕС

Във всяка посока вече има по 3 трасета, нова административна сграда на два етажа, площадки за дезинфекция, хладилен контейнер, рентген, нови кабини, козирка, санитарни помещения. Изградени са подпорни стени с отводняване на скатовете.

Ремонтът на ГКПП Златарево трябва да приключи до края на годината.
Ремонтът на ГКПП Златарево трябва да приключи до края на годината.

Едно от най-важните помещения обаче – халето за щателна митническа проверка, не може да функционира, установило новото ръководство на Агенция “Митници”. Не е ясно дали проектът е изготвен неточно, или пък изпълнението е грешно, но товарни автомобили не могат да влизат в халето за проверка. Възложено е на строителя да направи корекции в рамките на гаранционната поддръжка и за своя сметка. Подаден е и сигнал в Икономическа полиция за разследване на случая. Като се установят всички обстоятелства около халето, то ще бъде коригирано.

През март тази година Агенция “Митници” сключва допълнително споразумение с изпълнителя за увеличаване на цената на договора. Това се налагало заради инфлацията, която е довела до увеличаване на цените на основните стоки, материали и услуги, увеличаване на работната заплата, икономическите последици от пандемията, нарушените вериги на доставки.

Тези обстоятелства не са били възможни да се предвидят при сключване на договора през 2020 г. и заради това е приложена нова методика на изчисляване на стойността на строителството.

Увеличението не може да е повече от 50% от стойността на основния договор

Така крайната максимална стойност вече е 24,7 млн. лв., или 12,6 млн. евро. В анекса е записано, че допълнителните пари ще се изплатят при наличие на финансов ресурс. Засега не е ясно дали митниците ще е съгласят да доплатят за строежа.

С осъществяване на реконструкцията освен повишаване на пропускателната способност се постига и по-ускорена обработка на тежкия трафик чрез събиране на една линия на всички контролни дейности от компетентността на Агенция “Митници” - контрол на операциите по митническо оформяне на стоките, обработките по измерване на масата на пътни превозни средства, разрешителния режим, винетния контрол.

И ако ГКПП Станке Лисичково все пак е готов 6 г. след решението да бъде модернизиран, то ГКПП Златарево все още е строителна площадка. Пунктът край Петрич носи името на ген. Кръстьо Златарев – герой от Балканските и Първата световна война, който като командир на 11-а македонска пехотна дивизия ръководи бойните действия в района на Струмица и Беласица, защитавайки българските земи.

През юни 2019 г. на пункта избухна пожар от късо съединение и изгоря една от основните сгради

След обществена поръчка през юни 2020 г. е избран изпълнител, а договорът за цялостната реконструкция е за 19,2 млн. лв. без ДДС.

И за този пункт е сключено допълнително споразумение с предвидена възможност за индексация до 50% на цената при наличие на правно основание и финансов ресурс. Към момента индексация не е правена, съобщиха от Агенция “Митници”. От подписването на договора през 2020 г. до края на 2025 г. е осъщесвена дейността по проектиране, допълниха от митниците. Реалното строителство е стартирало в края на миналата година. Срокът за осъществяване на работата изтече в средата на август.

Проверка на място от шефа на Агенция “Митници” Николай Шушков малко преди крайния срок установи, че ремонтът продължава. Изпълнителят е представил график за работа до края на годаната, като е установена необходимост от изграждане на подпорна стена. Въпреки забавянето

Агенция “Митници” няма да прекратява договора

и предпочита фирмата да довърши работата, защото започване на процедурата отначало би отнело още много години, а пунктът е един от най-натоварените по българо-македонската граница и след пожара условията там са неподходящи както за работещите там, така и за преминаващите. 

Цялостната реконструкция включва изграждане на три ленти на “Вход” и три на “Изход” (съответно за автобуси, за леки и за товарни автомобили), нова подземна и наземна прилежаща инфраструктура, нова административна сграда, която да замени изгорялата при пожар, рентгенова площадка, електронни везни, голям навес с необходимата осветеност за работа в тъмните часове на денонощието, както и необходимата инфраструктура за нуждите на Гранична полиция и БАБХ. За обекта авансово съгласно договора са платени 8 066 520,00 лв. (4 124 346,19 евро) с ДДС по фактура от месец ноември 2020 г. Следващи плащания са на основание извършена и приета работа.

И двата договора за ремонт на двата гранични пункта са с идентични срокове. За изготвяне на инвестиционен проект – 60 календарни дни и за строителните работи - 180 календарни дни. Документацията за двата проекта е изготвяна по едно и също време и при нея е използвана методика за определяне на необходимото време за изпълнение.

И двата проекта минават през дълъг етап на подготовка,

съгласуване на строителните книжа, както с работещите на границата, така и други компетентни институции, преди да се достигне до извършване на същинските строително-монтажни работи.

“Основните ни усилия днес са насочени към изграждането в разумни срокове на функционираща правилно инфраструктура на ГКПП, която да предоставя  добри условия за преминаване без излишно забавяне, съвременни условия за труд на служителите,  възможност за голям обем контролни действия с висока степен на резултатност. В тази връзка са направени административни и процедурни промени в съответните звена на Агенция “Митници”. Осъществява се строг контрол върху строителните дейности и дейностите по коригиране на вече изградени съоръжения”, допълниха от агенцията.

Ремонтът на ГКПП Станке Лисичково приключи през март 2026 г.
Ремонтът на ГКПП Златарево трябва да приключи до края на годината.

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