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Търсят външни експерти за удостоверяване на машините за гласуване

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Машини за гласуване.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация набира външни експерти за процеса по удостоверяване на Техническите устройства за машинно гласуване за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Кандидатите могат да подават своите заявления по електронен път на e-mail: [email protected] до 17:30 ч. на 24.09.2026 г. (четвъртък).

Експертите, желаещи да се включат в процеса по удостоверяване на машините за гласуване, могат да се запознаят с изискванията и да получат допълнителна информация в публикуваната Обява на адрес: https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/home/elections/20260917-elections-ExternalExpert

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация предвижда да привлече до общо осем външни експерти за удостоверяването на машините за гласуване, а подборът ще бъде в изпълнение на утвърдена Процедура от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Машини за гласуване.

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