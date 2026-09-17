Полицаи в Монтана провеждат спецоперация в рамките на дните на безопасността на пътя

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Днес, 17 септември, в цялата област Монтана се провежда специализирана полицейска операция, която е част от европейската кампания „ROADPOL Safety Days" и е обявена като Ден без загинали на пътя под мотото „Давайте пример!".

Контролните органи извършват засилени проверки, включващи контрол на скоростта и недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества; използването на обезопасителни колани, защитни каски, детски столчета и системи „свободни ръце" от страна на водачите, както и осигуряване на предимство на пешеходците.

През настоящата година основен акцент на кампанията е защитата на пешеходците, които по данни на Европейския съюз съставляват 18% от общия брой на смъртните случаи при ПТП. Рисковите фактори при тази категория участници в движението са безразсъдно пресичане, използване на мобилни устройства и слушалки, липса на светлоотразителни елементи в тъмната част на денонощието и движение след употреба на алкохол.

На територията на Районно управление – Берковица ученици от Профилирана гимназия „Иван Панов" участваха в контрола на пътното движение, като раздаваха листовки със съвети към водачите на МПС за безопасно шофиране.

Статистически данни за пътния травматизъм в област Монтана (период от 01.01. до 16.09.2026):

Регистрирани са 623 тежки и леки ПТП, което представлява увеличение с 60 инцидента спрямо миналата година. При произшествията са загинали 11 души, а 211 са ранени.

Констатира се ръст на ПТП с участието на пешеходци – 28 случая (при 24 за същия период на миналата година).

На територията на областта 3-ма пешеходци са загубили живота си (при 0 жертви за предходната година). Ранените граждани са 19, а броят на тежко ранените е 5, като тези два показателя запазват нивата си спрямо миналата година.