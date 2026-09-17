Помощите за високите цени на горивата ще са и за бедни (Обзор)

Правителството ще предложи пакет от мерки срещу високите цени на горивата. Той ще включва помощи за обществения транспорт, бърза помощ, но и за хората.

Той ще адресира и физически лица с ниски доходи, каза социалната министърка Наталия Ефремова след заседанието на Министерския съвет в четвъртък.

Разглежда се вариантът получателите на помощи да са собственици на автомобили. И те ще бъдат свързани с подоходен критерий.

Вариант с 20 цента на литър помощ от държавата пък не се обсъжда в момента, каза още тя. Точно това е предложението на “Демократична България”.

Цените на горивата продължават да се качват. Средната цена на бензин А95 е около 1,67 евро, на дизел - около 1,94 евро, а пропан-бутан се търгува за около 0,68 евро на литър. Така дизелът в България вече е по-скъп, отколкото при големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Служебното правителство на Андрей Гюров даваше по 20 евро на бедните, ако средните цени на горивата са над 1,6 евро. Тогава също имаше критерий - средномесечен брутен доход по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. (два пъти размера на линията на бедност за 2025 г.), или средномесечен брутен доход за 2024 г. по-малък или равен на 537,88 евро (два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.). И тогава автомобилът трябваше да е личен.

Правителството прие в четвъртък и новата линия на бедност за 2027 г. Тя ще е 443 евро.

Новата формула за минималната заплата пък мина на първо четене в социална комисия в парламента. Дотук е ясно, че сумата ще е между 620,20 и 672,80 евро. Толкова дават новите четири критерия - покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпът на растеж и производителността на труд. Правителството може да определи по-висока сума от горната граница от 672,80 евро. Това се е случвало и в предишни години, обясни социалната министърка Наталия Ефремова.