Новите почетни софиянци: Дара и Мими Иванова, отличие за волейболните ни национали (Обзор)

Кметът на празника: Пожелавам си град, смел в амбицията си за утрешния ден

“Хора и улици - град като град” - този рефрен от популярната песен озвучи залата на Столичния общински съвет. Изпя го една от легендите на българската музика - Мими Иванова, след като бе удостоена с най-високото отличие на града - “почетен гражданин на София”. По традиция отличията се връчват на празничния 17 септември. Кметът на София Васил Терзиев с президента на БФВ Любо Ганев, помощник-треньора на националния отбор по волейбол Андрей Жеков и тийммениджъра Стефан Чолаков. Снимка: Георги Палейков

Мощното “Българи, юнаци” този път не се чу в зала “Арена София”, а на “Московска” 33. Причината: почетният знак на столицата, с който беше удостоен мъжкият национален отбор на България по волейбол. След победата му над Полша, на Евроволей 2026 отличията за световните вицешампиони за 2025 г. приеха президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев, помощник - треньорът Андрей Жеков и тийммениджърът Стефан Чолаков. Председателят на СОС Цветомир Петров и кметът на София Васил Терзиев връчиха отличието “почетен гражданин” на певицата Мими Иванова. Снимка: Георги Палейков

Ганев благодари на Терзиев и на общинските съветници, че преди повече от 1 г. са повярвали, че София може да бъде домакин на европейското първенство по волейбол за мъже. И добави, че столицата вече е постигнала 2 рекорда след мача с Полша - за най-посетен мач на европейското първенство тази година и за най-много зрители на мач на националния отбор. Заяви и че София трябва да се готви, защото федерацията кандидатства за домакинство на европейското първенство по волейбол през 2030 г. не само за груповата фаза, но и за финалите.

А с почетен знак бяха отличени и момичетата от националния отбор на България по волейбол за девойки, които станаха световни шампионки до 19 г.

С бурни аплодисменти общинските съветници посрещнаха победителката в Евровизия Дара.

“Благодаря за тази чест! Преди 10 г. дойдох тук и смело мога да кажа, че

София е град на мечтите!

Надявам се да продължавате да се грижите и да развивате града, за да може столицата да блести. Културата има нужда от вашата подкрепа”, заяви Дара, след като получи отличието.

Почетното звание на столицата получи и проф. Нева Кръстева - най-известният български органист. Посмъртно с най-високите отличия на града бяха удостоени художникът Иван Вукадинов; писателят, сатирик, сценарист, издател и политик Любен Дилов - син и бившият зам.-председател на СОС Милка Христова.

Почетен знак получи и теологът, историк и университетски преподавател доц. д-р Ивайло Шалафов, който отправи апел да се предприемат нужните действия и да се осигури адекватна грижа за едно от богатствата на града - парк - музей “Врана”.

Почетен знак бе връчен и на Народно читалище “Св. Иван Рилски - 1926” и Народно читалище “Пробуда - 1926”.

Двама кандидат-президенти, министри, депутати, общински съветници и посланици се събраха на площада пред храма “Св. София” за вдигането на знамето на града. Държавният глава Илияна Йотова прие гвардейския строй, а сред официалните гости бяха кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, както и кандидатът за президент Андрей Гюров, вицепремиерът Атанас Пеканов, министри, депутати и др. Президентът Илияна Йотова приема почетния гвардейски строй за празника на София. Снимка: Георги Палейков

Тържествения водосвет отслужи патриарх Даниил

“Нека помним, че всеки от нас има отношение към това как изглежда градът ни. Пожелавам на София да расте, без да губи своя характер, да бъде по-добър град за бъдещето, по-свободен, по-отворен и по-смел в амбицията си за утрешния ден”, каза кметът Васил Терзиев.