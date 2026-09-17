Стефан Цанев става почетен гражданин на Русе

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Общинският съвет в Русе прие бюджета на общината за 2026 г. и присъди почетно гражданство на Стефан Цанев.

Общинските съветници приеха бюджет в размер на близо 155,4 млн. евро за 2026 г. Финансовата рамка беше одобрена с 29 гласа „за", 12 „въздържал се" и 7 „против" на днешното заседание на местния парламент. Бюджетът за тази година на Община Русе е с 2,5% по-висок от миналогодишния. Най-голям ресурс е предвиден за образованието — над 56 млн. евро, следвано от около 28 млн. евро за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. Предвидени са над 22 млн. евро за социални дейности.

По време на заседанието бяха приети отчетът за изпълнението на сборния бюджет на Община Русе за 2025 г., заедно с одитния доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет.

Съветниците единодушно подкрепиха предложението писателят, поет и драматург Стефан Цанев да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град Русе". В мотивите на решението се посочва, че той е всепризнат авторитет в национален мащаб и заслужава признание по случай своя 90-годишен юбилей. Стефан Цанев е жив символ на идеята, че Русе е град на свободния дух и би бил мощен посланик на тази идея.

В залата бяха определени и условията за формиране на групи и паралелки с брой деца и ученици под минималния за учебната 2026/2027 г. в общинските детски градини и училища.

Годишният план за приватизация на общинска собственост за 2026 г. бе допълнен. Общината получи безвъзмездно за управление публична държавна собственост, представляваща археологическата недвижима културна ценност „Римска крепост Сексагинта Приста".

Съветниците приеха решение относно позицията на Община Русе по въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, насрочено за 30.09.2026 г.

Гласуван бе и Общинският годишен план на социалните услуги за 2027 г. на територията на Община Русе, както и предложение за изменение на Общия устройствен план на общината.

Дадено бе принципно съгласие и одобрение на непредвидени и неотложни строително-монтажни работи по обект „Плувен комплекс – гр. Русе" за сметка на бюджета и собствените средства на „Общински пазари" ЕООД.

Общинските съветници приеха обръщение от Общински съвет – Русе до Министерския съвет относно спешното и гарантирано изграждане на автомагистрала „Русе – Велико Търново", с приоритет за участъка от края на обхода на гр. Бяла до връзката с АМ „Хемус".

Местният парламент одобри и изменение в предмета на дейност по учредителния акт на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе" ЕООД, с цел повишаване нивото на компетентност на отделения в лечебното заведение.

На 37-ата си сесия Общинският съвет в Русе при общо 24 докладни записки, обхващащи теми от бюджета и образованието до устройственото планиране и общинската собственост.