Радев иска стегнати полицаи с английски в градовете и силно МВР по селата (Обзор)

Премиерът призова служителите на МВР да работят срещу всички, които купуват гласове, без значение за кой кандидат
В МВР ще има високи технологии, пари за ремонти, униформи и оръжия, но полицаите трябва да са в добра физическа форма, да изглеждат добре и да знаят английски. Това обеща, но и поиска премиерът Румен Радев от ръководителите на вътрешното министерство на националното съвещание в четвъртък.
То се проведе преди началото на кампанията за президентските избори
и с участието на вътрешния министър Иван Демерджиев, главния секретар Любомир Николов, и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Освен обичайните задачи за борба с купения вот, войната по пътищата, олигархичния модел и дрогата Радев излезе от рамката на съвещанието и разказа вижданията си за това как МВР да работи по-добре.
“Искам на улицата стегнати, добре изглеждащи като естетика и физика полицаи, защото те са отражение на държавността. Виждам го, когато съм на посещения зад граница. Там, където има стегнати, оперативни полицаи, които знаят езици, нивото на престъпност е по-ниско. Тук има какво да се желае. Очаквам изпитите по физическа подготовка да бъдат реални, а не фиктивни. Имаме прекрасни млади и интелигентни полицаи, които говорят езици. Винаги се срещам с тях, когато ходя из страната. Правих го и като президент, но сега като премиер изискванията ми са по-големи.
Има хора, за които се вижда, че не могат да пробягат и 10 метра
Затова питам директорите в страната: “Как провеждате физическата подготовка? Дали хората на дежурство могат да си изпълняват задълженията на улицата?”, заяви Радев. И акцентира, че има много полицаи с ТЕЛК и това не може да продължава по този начин.
Да се справят с този проблем, са натоварени министър Иван Демерджиев и главният секретар Любомир Николов. “Няма как да имаш ТЕЛК, да носиш униформата и да изпълняваш задачи с голямо физическо и психическо натоварване. Напоследък униформите се подобриха. Ще работим за подобряване на екипировката, предпазните средства, оръжията. Ще защитим служителите с боди камери, записи от дронове, защото има хора, които се опитват да ви уличат, за да прикрият престъпната си дейност”, каза още премиерът и повтори очакванията си служителите на МВР да научат английски, особено в големите градове: “Идват милиони чужденци, ходят навсякъде. По вас правят заключение доколко сме част от цивилизования свят. Други си вадят изводи дали да инвестират и на какво могат да разчитат. А ние трябва да защитим всеки български и чужд гражданин тук”. А директорите на МВР го посрещнаха и изпратиха с аплодисменти.
Министър-председателят призна, че в много районни управления и дирекции служителите работят в мизерни условия и обеща по-големи капиталови разходи. Както и че
Академията на МВР ще се превърне в модерен център
и образец за това как да се работи високотехнологично и оперативно в борбата с престъпността.
“Очаквам от вас смели и отговорни действия. Не искам да има никакъв чадър от никого за извършени престъпления. Трябва да ги разкриете, осветлите и пресечете, за да върнем доверието на хората в държавата”, отсече Радев. И той, и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отново акцентираха, че приоритетите на управлението са борбата с корупцията, злоупотребата с власт и разграждането на олигархичния модел, който се е вкоренил във всички области. Очакват осветляване и пресичане на връзките между власт, бизнес, медии и държавни структури заедно с приходните агенции и другите служби за сигурност.
За президентските избори Радев и Демерджиев обещаха МВР да си сътрудничи с ДАНС, прокуратурата, ЦИК и всички институции от централната и местната власт, които имат отношение към вота. Премиерът припомни, че МВР е особена институция, която има правомощия за сила и принуда, за да защити обществения интерес, но
призова да не се минават разумните граници и да няма показни акции
“МВР не може да бъде страна в политическия процес и да определя резултата.
Голямата задача е да се гарантира свободен вот. МВР не може да е инструмент на никоя политическа сила, няма значение кой е кандидат и от коя партия е. Подходът трябва да е еднакъв към всички”, призова Радев. И настоя да се събират годни доказателства за купен и контролиран вот, за да може прокуратурата да повдигне обвинения, които да издържат в съда. Той похвали директорите на МВР за борбата с производството и трафика на наркотици, като спомена разкритата фабрика за фентанил в София, заловените стотици килограми кокаин до Бургас и разбития канал за трафик на марихуана с подводни дронове.
Но отправи и критики: “Следя статистиката и виждам, че има области, в които няма много реализации за наркотици. А те са навсякъде - около училищата и дори вътре в тях. Очаквам да бъдете още по-активни, за да предпазим децата на България”.
За борбата с войната по пътищата обяви, че с новата агенция “Автомобилен транспортен оператор”, която кабинетът създаде преди седмица,
няма да се увеличи администрацията, а напротив
- ще се съкрати с 28% Тече организация, за да може всички институции да изпълняват функциите си най-добре в новата структура, а скоро МВР ще следи всичко на пътя в реално време, включително и с боди камерите на полицаите.
Противодействието на изборните престъпления все повече се усложнява, особено за незаконното финансиране на схемите за купуване на гласове и контролиран вот, обяви пред ръководството на МВР и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Причините били много, но някои от тях са свързани със средствата за комуникация и развитието на технологиите. Стефанова призова за координация в усилията на прокуратурата, МВР, ДАНС и другите институции. И за изборите на 25 октомври ще работи Националното междуведомствено звено.
Тя очаква съдействие и от гражданите и също като Радев призова да се събират годни доказателства.
“Не е важен броят на преписките, а тяхното съдържание. Държавата в лицето и на МВР, и на прокуратурата трябва да бъде на мястото си така, че тези, които се опитват да преодоляват граници и да оказват неправомерен натиск, да усетят силата на закона, а и на държавата”, заяви Ваня Стефанова.