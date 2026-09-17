Радев иска стегнати полицаи с английски в градовете и силно МВР по селата (Обзор)

Премиерът призова служителите на МВР да работят срещу всички, които купуват гласове, без значение за кой кандидат

В МВР ще има високи технологии, пари за ремонти, униформи и оръжия, но полицаите трябва да са в добра физическа форма, да изглеждат добре и да знаят английски. Това обеща, но и поиска премиерът Румен Радев от ръководителите на вътрешното министерство на националното съвещание в четвъртък.

То се проведе преди началото на кампанията за президентските избори

и с участието на вътрешния министър Иван Демерджиев, главния секретар Любомир Николов, и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Освен обичайните задачи за борба с купения вот, войната по пътищата, олигархичния модел и дрогата Радев излезе от рамката на съвещанието и разказа вижданията си за това как МВР да работи по-добре.

“Искам на улицата стегнати, добре изглеждащи като естетика и физика полицаи, защото те са отражение на държавността. Виждам го, когато съм на посещения зад граница. Там, където има стегнати, оперативни полицаи, които знаят езици, нивото на престъпност е по-ниско. Тук има какво да се желае. Очаквам изпитите по физическа подготовка да бъдат реални, а не фиктивни. Имаме прекрасни млади и интелигентни полицаи, които говорят езици. Винаги се срещам с тях, когато ходя из страната. Правих го и като президент, но сега като премиер изискванията ми са по-големи.

Има хора, за които се вижда, че не могат да пробягат и 10 метра

Затова питам директорите в страната: “Как провеждате физическата подготовка? Дали хората на дежурство могат да си изпълняват задълженията на улицата?”, заяви Радев. И акцентира, че има много полицаи с ТЕЛК и това не може да продължава по този начин.

Да се справят с този проблем, са натоварени министър Иван Демерджиев и главният секретар Любомир Николов. “Няма как да имаш ТЕЛК, да носиш униформата и да изпълняваш задачи с голямо физическо и психическо натоварване. Напоследък униформите се подобриха. Ще работим за подобряване на екипировката, предпазните средства, оръжията. Ще защитим служителите с боди камери, записи от дронове, защото има хора, които се опитват да ви уличат, за да прикрият престъпната си дейност”, каза още премиерът и повтори очакванията си служителите на МВР да научат английски, особено в големите градове: “Идват милиони чужденци, ходят навсякъде. По вас правят заключение доколко сме част от цивилизования свят. Други си вадят изводи дали да инвестират и на какво могат да разчитат. А ние трябва да защитим всеки български и чужд гражданин тук”. А директорите на МВР го посрещнаха и изпратиха с аплодисменти. Полицаи като тази дама и колегите иска да вижда премиерът Радев.

Министър-председателят призна, че в много районни управления и дирекции служителите работят в мизерни условия и обеща по-големи капиталови разходи. Както и че

Академията на МВР ще се превърне в модерен център

и образец за това как да се работи високотехнологично и оперативно в борбата с престъпността.

“Очаквам от вас смели и отговорни действия. Не искам да има никакъв чадър от никого за извършени престъпления. Трябва да ги разкриете, осветлите и пресечете, за да върнем доверието на хората в държавата”, отсече Радев. И той, и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отново акцентираха, че приоритетите на управлението са борбата с корупцията, злоупотребата с власт и разграждането на олигархичния модел, който се е вкоренил във всички области. Очакват осветляване и пресичане на връзките между власт, бизнес, медии и държавни структури заедно с приходните агенции и другите служби за сигурност.

За президентските избори Радев и Демерджиев обещаха МВР да си сътрудничи с ДАНС, прокуратурата, ЦИК и всички институции от централната и местната власт, които имат отношение към вота. Премиерът припомни, че МВР е особена институция, която има правомощия за сила и принуда, за да защити обществения интерес, но

призова да не се минават разумните граници и да няма показни акции

“МВР не може да бъде страна в политическия процес и да определя резултата. Председателят на ДАНС Пламен Тончев и и.ф. главният прокурор Ваня Стефанова бяха на съвещанието в МВР.

Голямата задача е да се гарантира свободен вот. МВР не може да е инструмент на никоя политическа сила, няма значение кой е кандидат и от коя партия е. Подходът трябва да е еднакъв към всички”, призова Радев. И настоя да се събират годни доказателства за купен и контролиран вот, за да може прокуратурата да повдигне обвинения, които да издържат в съда. Той похвали директорите на МВР за борбата с производството и трафика на наркотици, като спомена разкритата фабрика за фентанил в София, заловените стотици килограми кокаин до Бургас и разбития канал за трафик на марихуана с подводни дронове.

Но отправи и критики: “Следя статистиката и виждам, че има области, в които няма много реализации за наркотици. А те са навсякъде - около училищата и дори вътре в тях. Очаквам да бъдете още по-активни, за да предпазим децата на България”.

За борбата с войната по пътищата обяви, че с новата агенция “Автомобилен транспортен оператор”, която кабинетът създаде преди седмица,

няма да се увеличи администрацията, а напротив

- ще се съкрати с 28% Тече организация, за да може всички институции да изпълняват функциите си най-добре в новата структура, а скоро МВР ще следи всичко на пътя в реално време, включително и с боди камерите на полицаите. През 2018 г. Румен Радев е още президент. Тогава посети специалните сили на армията в Пловдив и изненадващо за всички направи коремно превъртане на лост без усилие. “Още го мога”, каза след силовото упражнение Радев. Тогава беше на 56 г.

Противодействието на изборните престъпления все повече се усложнява, особено за незаконното финансиране на схемите за купуване на гласове и контролиран вот, обяви пред ръководството на МВР и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Причините били много, но някои от тях са свързани със средствата за комуникация и развитието на технологиите. Стефанова призова за координация в усилията на прокуратурата, МВР, ДАНС и другите институции. И за изборите на 25 октомври ще работи Националното междуведомствено звено.

Тя очаква съдействие и от гражданите и също като Радев призова да се събират годни доказателства.

“Не е важен броят на преписките, а тяхното съдържание. Държавата в лицето и на МВР, и на прокуратурата трябва да бъде на мястото си така, че тези, които се опитват да преодоляват граници и да оказват неправомерен натиск, да усетят силата на закона, а и на държавата”, заяви Ваня Стефанова.