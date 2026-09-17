Шефът на ДАНС за “Петрохан”: Ако някой беше реагирал на сигнала ни, хората щяха да са живи (Обзор)

Прокуратурата запорира джиповете на Калушев и поиска проверка на сметка в САЩ

Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес. Само че, ако тогава някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи. Това обяви шефът на ДАНС Пламен Тончев във връзка със случая “Петрохан”. Попитан дали от агенцията са подавали сигнал в държавното обвинение за евентуална педофилия, той уточни, че това е от обвиненията, изведени в документа на агенцията. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.

Става дума за сигнал до Агенцията за закрила на детето, ДАНС, МВР и прокуратурата, подаден на 13 юни 2024-а от бабата и дядото на 9-годишния Леон, чиято майка била в обкръжението на Ивайло Калушев. Те го оттеглили на 17 юни същата година. По сигнала е имало преписка и досъдебно производство. То е образувано през февруари 2025 г. в районната прокуратура в Костинброд, за което “24 часа” подробно писа веднага след трагедията в “Петрохан” и Околчица. Делото е прекратено през октомври м.г. Бабата и дядото на Леон били силно притеснени, защото момченцето ходило през декември 2023 г. в Непал с Калушев. А по време на разпитите се установило, че през септември 2024-а било в Италия с Ивайло Иванов - Ивей, а през октомври същата година обходило Франция и Испания пак с Калушев. През учебната 2023-2024-а Леон бил ученик в частното училище “Космос”.

По делото били разпитани бабата, дядото и родителите на Леон, а в присъствието на психолог - двете деца - Леон и Александър Макулев. От психологическата експертиза, представена преди дни, стана ясно, че камери уловили как Калушев коментира точно тези разпити с Николай Златков и Александър Макулев. Тийнейджърът слушал, но не изглеждал заинтересован.

Един от авторите на експертизата - психологът Росен Йорданов, обяви пред Дарик радио, че след нейното представяне в понеделник е получил заплахи и клетви.

“Пишеше: “Умри ти и близките ти”, “Ще гниеш в ада” и подобни послания. Получих подкрепа от различни хора. Вечерта, когато бях вкъщи, премиерът Румен Радев ми се обади. Проведохме около 40-минутен разговор, благодари на мен и екипа, окуражи ме с думите, че някой трябва да каже истината”, каза Йорданов.

“Бяха лансирани абсурдни версии, имаше блогъри с “доказателства” за мафия, които никога не са ходили на “Петрохан”. Ние просто търсихме истината”, добави той.

По случая “Петрохан” - Околчица има три разследвания. Едното изяснява смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Александър Макулев, Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов - Ивей. Според разследващите става дума за три убийства и три самоубийства. Досега се знаеше, че младежите Николай и Александър са застреляни от Калушев. В понеделник стана ясно, че Дечо Василев е бил убит от Пламен Статев. Но още не е ясно, тъй като ситуационната експертиза не е готова.

Другото дело е за финансовите потоци към Калушев и хората му. По него проверката се прави от НАП, а прокуратурата е запорирала колите и моторните шейни на групата. Установено било, че имат и банкова сметка в САЩ, като за нейната проверка са помолени американските власти. Третото дело е срещу чиновници заради училище “Космос”.