Синодът предлага да се пишат оценки по предмета “Добродетели и религии” (Обзор)

МОН подкрепи въвеждането на часа, но до приемане на промените в комисия не се стигна

Да се пише оценка по предмета “Добродетели и религии”. Това предложи главният секретар на Св. синод епископ Герасим по време на дискусията в парламентарната комисия по образование. Там бяха обсъдени няколко законопроекта, сред които и внесените от шефа на комисията и депутат от “Прогресивна България” Димитър Здравков промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които се въвежда този предмет. До гласуване обаче не се стигна.

Трябва да се поставя оценка за придобитите знания и умения, а не на личната вяра на ученика, обясни епископ Герасим. Ловчанският митрополит Гавриил гостува на комисията по образование. СНИМКИ: ЮЛИЯН САВЧЕВ “Светският характер не изключва религията да бъде в образованието. За БПЦ е важно да бъде посочено, че целта не е намеса в света на детето, а грамотност, която прави личния избор по-осъзнат. Българските деца имат право да разбират традицията. Знанието по религия и православие има и ценностно значение - за любовта към ближния, любовта към семейството и родината. Ценностите са част от духовната памет на народа ни. Във време на разделения училището не бива да се отказва да възпитава”, обясни той.

От Св. синод предлагат

предметът да се въведе от учебната 2027/2028 г.

за първи клас и след това последователно до 12-и клас.

Този срок зададе преди време и премиерът Румен Радев, който пое ангажимент за въвеждането на предмета лично пред патриарх Даниил. Това е за мен един много важен предмет, училището трябва не само да дава знания, но и да възпитава и това да стъпва на вярата и православните ценности, обясни тогава премиерът. ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

В комисията в четвъртък се включи и Ловчанският митрополит Гавриил. “Религията не разделя, тя обединява. Когато стъпих на камъка на вярата, разбрах защо трябва да съм добър”, обясни той.

Министерството на образованието подкрепя изцяло създаването на предмет “Добродетели и религии”, насочен към нравствена култура. Това е в унисон с политиката на МОН за възпитание в добродетели, подкрепи въвеждането на новия предмет зам.-министърът на образованието Таня Панчева.

За въвеждането на “Добродетели и религиии” се говори вече повече от година и половина. Предложи го ГЕРБ в предизборната си програма, а тогавашният министър Красимир Вълчев го заложи като поправка в закона. Тя обаче не можа да мине дори на първо четене в предишния парламент преди оставката на кабинета “Желязков”.

“Става дума за разширяване на достъпа до изучаване на религии.

От 240 училища в София само 2 предлагат религия

Делим децата и в спорта например, а училището е най-контролираната среда в България”, аргументира идеята и пред комисията в четвъртък Красимир Вълчев.

Предложението на друг бивш образователен министър - акад. Николай Денков от ПП, пък е за въвеждане на предмет “Добродетели и ценности”. “Говорим за доброта, уважение, свобода, мир, сигурност, но сме виждали, че с религията може да се злоупотребява. Ще делим децата от 1-и клас по религиозен признак, а и по етнически. Това не е безобидно. С годините създава почва за радикализация. С цялото уважение за мястото на църквата, но вероучението трябва да е в неделните училища”, предложи пък той.

“Адмирации към първата значима стъпка за промяна в закона. Подкрепяме въвеждането на предмет, свързан с добродетели, религии и ценности. Настояваме този учебен предмет да бъде интересен, съвременен, да бъде представен от истински даскали, които да покажат смисъла на доброто в ранна детска възраст, не трябва обаче да има орязване на часовете, а надграждане”, включи се и Диян Стаматов, лидер на съюза на ръководителите в системата на народната просвета..

Несъгласие с въвеждане на предмета изрази Мария Брестничка от Националната мрежа за децата. “Разговорът не трябва да е “за” и “против” религията. Ролята на вярата е да обединява. Законопроектите в този вид съдържат неизвестни и огромен риск от разделение. Какво се случва, ако разделим класа на три и след това децата спорят коя добродетел е по-важна?”, попита тя.