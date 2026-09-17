Бившият директор, обвинен за скрити камери в тоалетните на училище, уволнен и като зам. в друго

Обвиненият за поставяне на скрити камери Александър Евтимов бе отстранен и като заместник-директор на 141 ОУ „Александър Людмилов".

Преди месеци Евтимов бе уволнен като директор на 138-мо училище и получи две обвинения, след като ученици откриха камери в тоалетните на гимназията.

Наскоро стана ясно, че той преназначен отново на ръководен пост - като заместник-директор на друго училище. След последвалите бърну реакции сега ще загуби и тази позиция, а от прокуратурата заявиха за NOVA, че експертизите за камерите са на финалната права.

Миналата година дъщерята на Поля, която тогава е 9 клас, се усъмнява, че в тоалетните на нейното училище може да има камери. "Децата вече са с модерни устройства. Засичат, че това, което е маскирано като датчик за движение, вътре има камера", казва Поля Цветкова.

Веднага след това е подаден сигнал, а директорът Александър Евтимов беше арестуван и получи две обвинения - за заснемането на децата без изрично позволение и за създаване на порнографски материали с непълнолетни. Дни по-късно беше уволнен. По първоначални данни са намерени над 3800 видеофайла от камерите в училищните тоалетни.

"На всичките тези технически устройства бяха назначени експертизи. Те следва да отговорят на всички тези въпроси - колко на брой са, кога са създадени и какво е съдържанието на самите записи. Имаме уверението на разследващите органи, че разследването е към своя край", коментира говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова.

Районното управление на образованието в София започна проверка. От Столичната община също са категорични: "Не оспорваме правото му на труд, но го призоваваме той да вземе лично морално решение и поне временно да освободи поста до изясняване на случая", заяви зам.-кметът по образование на Столична община Десислава Желязкова.

За да върне спокойствието в 141-во училище, новият директор на училището реши да отстрани Евтимов.

"В предните години се е справяло без заместник-директор и аз считам за редно да закрия тази длъжност. Той е назначен на 1 юли от предишното ръководство с цел да подпомогне училищната документация през летните месеци, когато няма ученици", заяви Гена Живкова-Чолакова, която е временно изпълняващ длъжността директор на 141 ОУ „Народни будители".