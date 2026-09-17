Новата шефка на КЗП Мая Манолова: Цените са огромни, да му мислят спекулантите

"Цените са огромни. Знам, че и очакванията на хората са огромни. Каквото съм правила като граждански защитник, това ще продължа да правя и сега и в институционално качество. Няма да е лесно, но ще дам всичките си сили безобразията да се прекратят. Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите".

Това написа Мая Манолова, която бе избрана за председател на Комисията за защита на потребителите. Решението беше взето от правителството на заседанието му в четвъртък.

Тя ще довърши оставащите 3 години от 5-годишния мандат на временно изпълняващия длъжността Александър Колячев. Той пое ръководството миналата година, след като Мария Филипова стана заместник-омбудсман и така влезе в списъка с потенциални служебни премиери.

Манолова вече има опит в защитата на потребители - между 2015 г. и 2019 г. беше омбудсман.