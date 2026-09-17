Жителите на Свети Влас затварят пътя Бургас-Варна, искат пречиствателна станция преди "Евровизия"

Протест с искане за изграждане на нова пречиствателна станция за Свети Влас ще се проведе утре до КПП Кошарица на пътя Бургас-Варна. В 9 ч. граждани ще затворят пътя за половин час, съобщиха от Инициативния комитет начело с кмета на Свети Влас Иван Николов.

"Протестът няма политически искания. Организираме го, защото Свети Влас и районът около него имат крещяща нужда от работеща пречиствателна станция за отпадни води. Положението вече е нетърпимо", заявиха от комитета.

Поводът е случаят от 12 август, когато РЗИ -Бургас затвори плаж "Изток" в Свети Влас след тежка авария в пречиствателна станция "Елените", която замърси морето. Това прогони туристите в разгара на сезона и нанесе тежък финансов удар върху нас - местното население и бизнеса, чийто поминък е туризмът. От това пострада и имиджът на българския морски туризъм като цяло, казва кметът Николов.

Според участниците в комитета отговорността за случилото е на държавните ведомства, продали чрез РМД и в противоречие с Конституцията пречиствателна станция „Елените" в частни ръце през 1999.

"Вече 27 години в нея не се правят технически подобрения и тя периодично замърсява морето. През това време години отговорните държавни ведомства вместо да контролират и направляват работата на пречиствателна станция „Елените", бездействат.

„Елените" пречиства отпадните води на хилядното население на Свети Влас и района и погледнато от този аспект представлява стратегически важна инфраструктура. А изграждането, функционирането и контрола на стратегическа инфраструктура, от която зависи цял един град, е отговорност на държавата", се казва в позиция на комитета.

Протестиращите искат до до 1 ноември отговорните министерства да инициират среща и да представят разписан Екшън план с конкретни стъпки и срокове за трайно решаване на проблема. И дават срок до 15 май догодина роблемът с пречистването на отпадните води в Свети Влас да бъде трайно решен, преди провеждането на "Евровизия" и началото на летния туристически сезон.

Комитетът е изпратил официално писмо с исканията си до премиера и министрите на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите, на министъра на финансите, министъра на туризма и областния управител на Бургас.Към него са приложили и подписка на жителите на Свети Влас и община Несебър. Местните предупреждават, че ще организират нови протести, ако сроковете на исканията им не бъдат спазени.