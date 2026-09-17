ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новите почетни софиянци: Дара и Мими Иванова, отли...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23581233 www.24chasa.bg

Жителите на Свети Влас затварят пътя Бургас-Варна, искат пречиствателна станция преди "Евровизия"

Димчо Райков

[email protected]

1012
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Жителите ан Свети Влас са решени твърдо да се преборят за изграждането ан нова пречиствателна станция Снимка: Архив

Протест с искане за изграждане на нова пречиствателна станция за Свети Влас ще се проведе утре до КПП Кошарица на пътя Бургас-Варна. В 9 ч. граждани ще затворят пътя за половин час, съобщиха от Инициативния комитет начело с кмета на Свети Влас Иван Николов.

"Протестът няма политически искания. Организираме го, защото Свети Влас и районът около него имат крещяща нужда от работеща пречиствателна станция за отпадни води. Положението вече е нетърпимо", заявиха от комитета.

Поводът е случаят от 12 август, когато РЗИ -Бургас затвори плаж "Изток" в Свети Влас след тежка авария в пречиствателна станция "Елените", която замърси морето. Това прогони туристите в разгара на сезона и нанесе тежък финансов удар върху нас - местното население и бизнеса, чийто поминък е туризмът. От това пострада и имиджът на българския морски туризъм като цяло, казва кметът Николов.

Според участниците в комитета отговорността за случилото е на държавните ведомства, продали чрез РМД и в противоречие с Конституцията пречиствателна станция „Елените" в частни ръце през 1999.  

"Вече 27 години в нея не се правят технически подобрения и тя периодично замърсява морето. През това време  години отговорните държавни ведомства вместо да контролират и направляват работата на пречиствателна станция „Елените", бездействат.
„Елените" пречиства отпадните води на хилядното население на Свети Влас и района и погледнато от този аспект представлява стратегически важна инфраструктура. А изграждането, функционирането и контрола на стратегическа инфраструктура, от която зависи цял един град, е отговорност на държавата", се казва в позиция на комитета.

Протестиращите искат до до 1 ноември отговорните министерства да инициират среща и да представят разписан Екшън план с конкретни стъпки и срокове за трайно решаване на проблема. И дават срок до 15 май догодина роблемът с пречистването на отпадните води в Свети Влас да бъде трайно решен, преди провеждането на "Евровизия" и началото на летния туристически сезон.

Комитетът е изпратил официално писмо с исканията си до премиера и министрите на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите, на министъра на финансите, министъра на туризма и областния управител на Бургас.Към него са приложили и подписка на жителите на Свети Влас и община Несебър. Местните предупреждават, че ще организират нови протести, ако сроковете на исканията им не бъдат спазени.

Жителите ан Свети Влас са решени твърдо да се преборят за изграждането ан нова пречиствателна станция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Екатерина Лазаревска: Ако човек не заложи на себе си, може ли да заложи на някой друг?