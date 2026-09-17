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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23581256 www.24chasa.bg

Фестивалът на светлините озари нощна София (Снимки, видео)

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Хиляди се събраха да гледат шоуто. Снимка: Георги Кюрпанов

Красиви светлини озариха София на фестивала "Лунар". Тази година събитието посветено да Деня на София, като за разлика от предишни години и е концентрирано в сърцето на столицата - Ларгото. 

Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
                                                                              На фестивала бяха показани 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради в центъра на града.

Организатори са Ем Пи Студио и Столичната община.

По традиция входът е напълно безплатен за всички вечери.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/lunar-se-zavrashta-svetlinno-shou-ozarjava-largoto-v-sofija.html?campaignsrc=clipboard

                                                                                                                                                                                                                                        

Хиляди се събраха да гледат шоуто. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Хиляди се събраха да гледат шоуто. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Хиляди се събраха да гледат шоуто. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов
Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов

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