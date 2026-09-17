Фестивалът на светлините озари нощна София (Снимки, видео)

Красиви светлини озариха София на фестивала "Лунар". Тази година събитието посветено да Деня на София, като за разлика от предишни години и е концентрирано в сърцето на столицата - Ларгото.
На фестивала бяха показани 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради в центъра на града.
Организатори са Ем Пи Студио и Столичната община.
По традиция входът е напълно безплатен за всички вечери.
Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/lunar-se-zavrashta-svetlinno-shou-ozarjava-largoto-v-sofija.html?campaignsrc=clipboard