Фестивалът на светлините озари нощна София (Снимки, видео)

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Красиви светлини озариха София на фестивала "Лунар". Тази година събитието посветено да Деня на София, като за разлика от предишни години и е концентрирано в сърцето на столицата - Ларгото.

Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов Сградите в триъгълника на властта бяха осветени. Снимка: Георги Кюрпанов На фестивала бяха показани 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради в центъра на града.

Организатори са Ем Пи Студио и Столичната община.

По традиция входът е напълно безплатен за всички вечери.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/lunar-se-zavrashta-svetlinno-shou-ozarjava-largoto-v-sofija.html?campaignsrc=clipboard