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Радев събира институциите за цените на горивата, сигурността и борбата с корупцията

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Премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. СНИМКА: Велислав Николов

Премиерът Румен Радев събира в Министерския съвет министри и ръководители на институции, с които ще обсъди няколко теми, сред които цените на горивата, сигурността и борбата с корупцията. От правителствената пресслужба съобщиха, че от 8:30 часа ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата.

От 9 часа Радев свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

В 10,30 часа на церемония в Гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.

От 11 часа в Гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията.

Вчера премиерът Румен Радев взе участие в Националното съвещание на МВР във връзка с изборите, като, освен по тази линия, той очерта и основни приоритети пред министерството. Корупцията, борбата със злоупотребата с власт, разграждането на олигархичния модел бяха част от темите, за които говори министър-председателят.

Премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. СНИМКА: Велислав Николов

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