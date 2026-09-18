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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23581828 www.24chasa.bg

Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за насърчаване на ремонти на стоките

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Пленарна зала

Народното събрание обсъжда на първо четене днес законопроект за промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, внесен от Министерския съвет. Това предвижда приетата програма за работа на парламента.

Промените са за  насърчаване на ремонта както в рамките на законовата гаранция, така и след нейното изтичане. Предвижда се потребителите да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката, като при избор на ремонт срокът на законовата гаранция се удължава с една година, се посочва в мотивите на законопроекта.

Въвежда се задължение за производителите на определени категории стоки, за които в правото на ЕС са установени изисквания за ремонтопригодност, да предоставят услуги за ремонт и необходимите резервни части и информация за тях.

С промените се транспонира в българското законодателство  Директива (ЕС) 2024/1799 от 13 юни 2024 за общите правила за насърчаване на ремонта на стоки. Директивата е част от политиката на Европейския съюз за развитие на кръгова и устойчива икономика и цели удължаване на жизнения цикъл на стоките, намаляване на отпадъците и насърчаване на ремонта като алтернатива на закупуването на нови стоки. Срокът за транспониране е 31 юли 2026 г.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Илин Димитров, Велислава Петрова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Росица Карамфилова и Иван Шишков

Пленарна зала

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