137 пожара са изгасени за 24 часа, няма пострадали

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137 пожара са изгасени през изминалото денонощие, няма загинали или пострадали. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6 ч тази сутрин.

Противопожарните звена са реагирали на 175 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 26 пожара, от които 11 – в жилищни сгради, един – в промишлена, шест – в транспортни средства, един – в горски масив.

Без нанесени материални щети са възникнали 111 пожара, от които 70 – в сухи треви, горска постеля и храсти, един – в стърнище, 35 – в отпадъци.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства, както и при различни инциденти и ситуации и в помощ и съдействие на различни структури и на граждани.