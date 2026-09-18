Румен Миланов за случая "Петрохан": Кой е насочвал средства и каква е била целта?

Грешките по отношение на "Петрохан" се формират от действието, което понякога води до бездействие. А сега, де? ДАНС е подал сигнал до прокуратурата. Този сигнал се движи някъде из прокуратурата близо 8 месеца, доколкото ми е известно и е прекратен. И веднага ще задам следния въпрос - а ДАНС защо не попита прокуратурата какво прави? Веднага има отговор - "ние не можем да питаме прокуратурата". Чакайте! Този процес е взаимен. Един натрупва факти за деяние, друг ги оценява, преценява. Трети, в случая прокуратурата ги предлага за образуване на някакво производство. Така, че обратната връзка трябва да съществува и понеже някак си сме я минимизирали, почти я няма, и това е една от причините за подобни ситуации, това заяви по БНТ Румен Миланов от "Прогресивна България".

За какво Калушев ще е сътрудник на ДАНС? Каква информация ще предостави?

Това запита депутатът от „Прогресивна България'" Румен Миланов.

Той коментира и защо е присъствал на пресконференцията по случая "Петрохан-Околчица".

"За да видя нещата в тяхната автентичност и реакцията на близките. Изводът ми от нея, е че когато се създават дейности. които не са регламентирани в съответния законов ред, тези дейности водят до подобни негативни прояви", посочи Миланов.

Той коментира и думите на Росен Йорданов,че премиерът му се обадил, за да му благодари за пресконфенренция

"Мисля, че не е редно. Не знам какво са говорили с премиера", посочи Миланов.

Може би ще трябва да се подготви една по значима пресконференеция по случая " Петрохан - Околчица". Той попита и за отделените средства, а именно кой ги е отделял. Според него това е един от възловите управленски въпроси, който стои пред случая "Петрохан".

"Жалко е за цялата тази ситуация. Жалко е за тези шест загинали човека. Но тук е големият въпрос - кой е отклонявал тези средства и ги е насочвал. И най-вероятно това го е правил по законов ред. Не е така под масата".Според Румен Миланов, когато на НПО-тата им се дават функциите да изземват държавата - "ето това не трябва да се допуска".

По отношение на реформите в службите, той заяви, че важно изменение е да се стабилизира кадровата политика и кадровото израстване на служителите.

"Трябва да има ясни и точни правила и никой да не смее да ги нарушава. Няма мой, няма твой. Има ли мой, твой, има винаги деформация".