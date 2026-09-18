Димитър Ганев: Темите от последните дни ще демобилизират избирателите

Ниска избирателна активност и балотаж на президентските избори - това прогнозират политологът Димитър Ганев и социологът Първан Симеонов.

До обща демобилизация да доведат темите от последните дни очаква Димитър Ганев. Първо, наскоро имахме парламентарни избори. Второ, не се вижда сериозен протестен наказателен вот. Трето, втората по големина политическа сила отказа да издигне кандидат. Четвърто, има ясно изразен фаворит. Всичко това са фактори за демобилизация и по-ниска избирателна активност. Това вероятно ще са президентските избори с най-ниска активност, прогнозира Димитър Ганев пред bTV. Той очаква сблъсък на твърди ядра и че изборите ще бъдат решени на втори тур, защото избирателната активност ще е под 50% на първи тур.

Според Първан Симеонов не може да се очаква същата вълна от избиратели както през април. Той очаква да гласуват около 2 млн. души, което е малко. На последния вот, който беше и парламентарен, до урните отидоха около 2,6 млн. избиратели, а през 2016 г. - 3 милиона.

Президентските избори в България често поднасят изненади и не бива да ги считаме за предрешени. Изненадата може да дойде от темите, които се разискват. Ще се обсъждат ВСС, бюджета на страната, ще влезем в есенния сезон - има опити за протести. Не е ясно как ще сработи текущата политическа ситуация - представете си да изникне някакъв казус. Но при всички положения г-жа Йотова е с много по-добри изгледи за победа в тези избори, каза Симеонов.

Казусите с помилването (срещу Йотова) и "Петрохан" (срещу ПП и ДБ) няма да доведат до много различна картина след седмица, а появяването на по-сериозни теми е непрогнозируемо, смята Ганев. И той е убеден, че Йотова има предимство най-вече заради подкрепата на "Прогресивна България".

Ако кажем, ще се очертава балотаж между Йотова и Гюров, е много спорно как би реагирал ГЕРБ. Смятам, че няма да има официална подкрепа, но ще има хвърляне на послания към симпатизантите им от двамата кандидати. Но кои няма да са на втори тур? Кандидата на "Възраждане", когото още не сме видели, Радостин Василев - къде ще отиде по-голямата част от тези избиратели? При Гюров? Надали, каза Ганев.

Очаквайте подробности!