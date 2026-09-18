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Затварят пътя Бургас - Варна. Искат пречиствателна станция на Свети Влас

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Иван Николов

Лично кметът на Свети Влас Иван Николов поведе протеста за пречиствателна станция в курорта, обяви той по Нова тв. В 9 часа ще се блокира пътя Бургас - Варна. Искането е за пречиствателна станция в курорта. Блокадата е за около 30 минути. 

Искането е за конкретни срокове, като до 15 май да се реши проблемът.

Той е от 1985-1986 година, когато пречиствателната станция на "Елените" е дадена на частна фирма.

Областният управител Дико Диков обясни, че всичко за седмица е ремонтирано всичко. И то в рамките на няколко месеца, откакто е на власт.

От ВиК-Бургас обясниха, че вече са започнали процедурите за нова пречиствателна станция. Но всичко ще стане до 2 години, когато може да стартира строителството. 

Иван Николов
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