Затварят пътя Бургас - Варна. Искат пречиствателна станция на Свети Влас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лично кметът на Свети Влас Иван Николов поведе протеста за пречиствателна станция в курорта, обяви той по Нова тв. В 9 часа ще се блокира пътя Бургас - Варна. Искането е за пречиствателна станция в курорта. Блокадата е за около 30 минути.

Искането е за конкретни срокове, като до 15 май да се реши проблемът.

Той е от 1985-1986 година, когато пречиствателната станция на "Елените" е дадена на частна фирма.

Областният управител Дико Диков обясни, че всичко за седмица е ремонтирано всичко. И то в рамките на няколко месеца, откакто е на власт.

От ВиК-Бургас обясниха, че вече са започнали процедурите за нова пречиствателна станция. Но всичко ще стане до 2 години, когато може да стартира строителството.