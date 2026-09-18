Над 550 хил. бедни ще получат по 50 евро помощ за скъпите горива (Видео)

Тя ще бъде еднократна и ще е за хората с доходи под линията на бедност - няма да има изискване за автомобил. Ще се плати през октомври

Отпада акцизът на пропан-бутана - първо ще трябва законова промяна, а за три месеца това ще струва 15 млн. евро

Помощ ще има за междуградския транспорт, ученическите превози и Спешна помощ

Разработихме мерки, които са таргетирани и слагаме край на хеликоптерните цени. Те са насочени към най-нуждаещите се и над 550 хил. български граждани ще бъдат бенефициенти на тази програма. Субсидии ще има и за публичния транспорт, ученическите превози, но и за медицинския. Фокусът ще е върху отдалечените малки населени места. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата в Министерския съвет.

Премахваме акциза на пропан-бутана. Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка. Това ще е в подкрепа както на гражданите, така и на индустрията, каза още Пулев. И обясни, че правителството е следило ситуацията денонощно. Тук се изисква законодателна промяна и в тесен синхрон с парламента ще направим тази стъпка, каза още вицепремиерът. Около 15 млн. евро ще е ефекта за 3 месеца или по 5 млн. на месец. Мярката на този етап ще действа до края на годината.

Мерките са в общ размер за над 300 млн. евро. Сега е времето да активираме голяма част от мерките в полза на българските граждани и индустрия. При нужда ще се мисли и за следващи мерки.

Подкрепата за най-уязвимите групи ще се нарича инфлационен чек. Това ще е еднократна сума от 50 евро за хората с доходи под линията на бедност и са обект на системата за социално подпомагане. Изплащането ще става по служебен път - директно по картите или по пощите, обясни Наталия Ефремова. Само тази програма ще струва 30 млн. евро. Няма да се изисква притежание на автомобил, а разходите на храните се повишават, обясни още социалната министърка. Така ще се подкрепят двойно повече хора, но това ще са хора, които най-много се нуждаят от подкрепа. Парите ще бъдат изплатени през октомври.

Държавата е плътно до хората и домакинствата. Правителството продължава и подкрепата за индустрията, каза Пулев. "Имаше редица дефицити от мерките на предишното правителство, нямаше разлика между това дали някой кара Лада или Мерцедес, сега е много таргетирано към най- уязвимите", обясни Пулев.

Докато някои хора стояха под чадърите правителството работеше, каза пък министърът на земеделието Пламен Абровски. Когато предоставяме средства в първичното производство в земеделието, идеята е да не се пренася инфлацията на горивата по веригата. Убедени сме, че тези помощи - за газьола, които са най-високите в ЕС, ще бъдат достатъчни. Но ако има повишаване на цените, това може да доведе до спекула, но контролните мерки ще алармират. Агенцията по храните, КЗК и КЗП с новия си председател ще работят, увери министърът, имайки предвид вчерашното назначение на Мая Манолова като председател на КЗП.

По думите му в бюджет 2026 тези кризи са били предвидени. 170 мл. евро бяха предвидени за земеделците, 100 млн. са за разликата в цените на газьола, което е по 44 евроцента за литър. За сравнение Франция дава 15 цента, а Испания - 20 цента, Гърция не може да си позволи такава помощ, както и Румъния.

В 9 часа започна и заседанието на Съвета по сигурността.