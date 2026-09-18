На телефон 112 - 37 516 повиквания за седмица

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37 516 повиквания са регистрирани на единния европейски номер 112 от 7 часа на 11 септември до 7 часа на 18 септември, което е увеличение с 8,5% спрямо същия период на миналата година, съобщиха от Дирекция „Национална система 112" към Министерството на вътрешните работи.

От всички обаждания 13 542 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Към общините за реакция са изпратени 7007 сигнала.

За транспортни произшествия са регистрирани 2278 сигнала, за пожари – 2752, за аварии – 544, за бедствия – 17, а за битови и промишлени инциденти – 14. Постъпили са и седем сигнала, свързани с опасни вещества.

За престъпления против личността са регистрирани 9993 сигнала, а за престъпления против собствеността – 982.

За рисково шофиране и гонки са подадени 38 сигнала, за изгубени или бедстващи хора – 378, а за нелегални мигранти и бежанци – 11.

През периода са изпълнени шест авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние са получили възможност за своевременно високоспециализирано лечение. Помощ е оказана и на мъж, обърнал се с АТВ в планина Осогово, над хижа „Трите буки".

Общо 13 трансгранични обаждания, при които е било необходимо съдействие от полиция и спешна медицинска помощ, са отработени през периода. Те са били свързани със случаи във Франция, Румъния, Чехия, Словакия, Гърция и Швеция. Постъпил е и сигнал за домашно насилие над българска гражданка в Белгия.

От Дирекция „Национална система 112" уточняват, че инцидентите са класифицирани въз основа на информацията, подадена от гражданите. За едно и също събитие или инцидент е възможно да постъпят две или повече обаждания.

За предходната седмица, за периода 4 – 11 септември, общо 42 604 повиквания бяха регистрирани на телефон 112.