Депутатите вкараха извънредно минималната заплата в дневния си ред

Кодексът на труда и неговото изменение извънредно станаха първа точка от днешния дневен ред на депутатите. По-малко от 24 часа по-рано в социалната комисия бе разгледан законопроектът, който би трябвало да регламентира новата формула за изчисление на минималната заплата.

Сумата би трябвало да е между 620,20 и 672,80 евро. Идеята на управляващото мнозинство е тя да се формира на база на нови четири критерия - покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж и производителността на труда. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи размер на минималната работна заплата, но след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 г. ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата като тя трябва да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот.

Включването на точката дойде по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова. Малко след като мнозинството реши да включи Кодекса на труда в дневния си ред лидерът на "Промяната" Асен Василев поиска заседанието да се излъчва пряко по БНТ и БНР и поиска проверка на кворума. 141 депутати се регистрираха, но искането за излъчване на дебата не срещна подкрепа.

Атанас Славов от ДБ изчете декларация, посветена на Независимостта, в която смъмри Русия, а Костадин Костадинов от "Възраждане" се възмути ,че в сряда на комисия минало криминализирането на неспазване на санкциите срещу Москва - нещо, което според него щяло да изненада избирателите на премиера Румен Радев. Според него хората нямало да могат да си поръчват и книги на руски, показа и пътеводители, които си е поръчал от там.