Търговци на дрехи менте от Карлово договориха условни присъди

Предлагали ги в ТикТок и Инстаграм

Двама търговци на фалшиви маркови дрехи от Карлово се споразумяха с прокуратурата и договориха условни присъди от по 11 месеца с изпитателен срок от 3 години. Те предлагали спортни комплекти и якета с логото на големи фирми като "Найк" в социални мрежи като ТикТок и Инстаграм. Незаконната им дейност била засечена на 3 ноември и в дома на двамата били открити дрехи менте на обща стойност 3991 евро.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Карлово. Осъдените ще трябва да платят разноските по делото от 202 евро, а фалшивите комплекти ще бъдат унищожени.