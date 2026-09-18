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Търговци на дрехи менте от Карлово договориха условни присъди

Ваня Драганова

[email protected]

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Стоки менте Снимка: Агенция „Митници“.

Предлагали ги в ТикТок и Инстаграм

Двама търговци на фалшиви маркови дрехи от Карлово се споразумяха с прокуратурата и договориха условни присъди от по 11 месеца с изпитателен срок от 3 години. Те предлагали спортни комплекти и якета с логото на големи фирми като "Найк" в социални мрежи като ТикТок и Инстаграм. Незаконната им дейност била засечена на 3 ноември и в дома на двамата били открити дрехи менте на обща стойност 3991 евро. 

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Карлово. Осъдените ще трябва да платят разноските по делото от 202 евро, а фалшивите комплекти ще бъдат унищожени. 

Стоки менте Снимка: Агенция „Митници“.

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