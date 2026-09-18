Арестуваха мъж, убил куче с въздушна пушка край Велико Търново

Великотърновски полицаи разследват смъртта на куче. Сигнал за убитото животно е подала в четвъртък жена, която е полагала грижи за кучето на крайпътен обект по пътя София – Варна, в землището на с. Шереметя.

При извършения оглед е установено, че кучето е простреляно с въздушна пушка. Като съпричастен към извършеното деяние е задържан 59-годишен мъж от Велико Търново. Той е известен на полицията и осъждан. Иззета е въздушната пушка. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.