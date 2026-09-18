Пипнаха домашен крадец, задигнал пари и златни бижута от селска къща

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Спипаха 26-годишен познайник на полицията за кражба на пари и златни накити от жилище в с. Долна Липница, община Павликени. Собствениците на имота сигнализирали за случая в четвъртък сутринта, съобщиха от полицията.

От проведеното разследването е установено, че извършител на посегателството е 26-годишен от с. Яворец, известен на полицията.

Местонахождението му е установено със съдействието на служители от ОДМВР – Габрово. Възстановил е инкриминираната сума.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.