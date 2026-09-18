ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте награждаването на полицаи, които успешно се ...

Времето София 20° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23582470 www.24chasa.bg

Пипнаха домашен крадец, задигнал пари и златни бижута от селска къща

Дима Максимова

[email protected]

1700
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Спипаха 26-годишен познайник на полицията за кражба на пари и златни накити от жилище в с. Долна Липница, община Павликени. Собствениците на имота сигнализирали за случая в четвъртък сутринта, съобщиха от полицията.

От проведеното разследването е установено, че извършител на посегателството е 26-годишен от с. Яворец, известен на полицията.

Местонахождението му е установено със съдействието на служители от ОДМВР – Габрово. Възстановил е инкриминираната сума.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание