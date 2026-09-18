"Прогресивна България" задвижи новата методика за минималната заплата

Управляващото мнозинство обеща нови 4 критерия, всеки с по 25% тежест, опозицията пита как е изчислена издръжката на живот, защото не е ясно

Адекватността на сумата ще се преценява веднъж на 3 години

Конкретните суми ще са ясни след приемането на специална наредба от правителството

Само хората на Румен Радев дадоха гласове за измененията

До 15 октомври ще е ясно каква ще е минималната заплата в страната. На първо четене в пленарната зала на парламента днес депутатите от управляващата "Прогресивна България" промениха Кодекса на труда като го преформатираха, за да могат да променят формулата за изчисление на минималните възнаграждения. Изменението влезе в дневния ред извънредно - след като в сряда вечер мина в парламентарната социална комисия. Имаше и неуспешен опит за провал на кворума преди окончателното гласуване на първо четене - 127 депутати обаче го осигуриха. А текстовете минаха със 119 "за" (всички от "Прогресивна България"), 45 "против" (16 от ГЕРБ, 8 от ДПС, 3 от ДБ, 10 от ПП и 8 от "Възраждане") и 7 въздържали се от ДБ. След като измененията минаха, от ПБ поискаха и срока за предложения преди второ четене да бъде съкратен до минимума от 3 дни, което също мина само с техните гласове.

Идеята е сумата да се базира на 4 критерия - покупателна способност спрямо издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпа на растеж и производителността на труда. С измененията правителството се задължава всяка година до 15 август да предложи размер на минималната работна заплата, но след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 г. ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата (МРЗ) като тя трябва да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот.

Очакванията са тази година сумата да е между 620,20 и 672,80 евро, но това все още не е разписано конкретно. Всичко ще стане ясно през конкретна наредба на Министерския съвет, която предстои да бъде приета.

Социалният министър Наталия Ефремова дойде в парламента, за да представи предложението на управляващите.

"Новият механизъм за определяне на МРЗ не е просто формула. В нея не използваме само аритметични изчисления на събиране, изваждане и умножение и деление, а сме взели предвид икономически и социални фактори, които да дават сигурност и предвидимост. Сигурност за работещите, че когато получават минимална заплата, тя ще е достатъчна за храна, лекарства, битови сметки и услуги. Предвидимост за бизнеса и държавата при изготвяне на план-сметката за следващата година. Няма държава с високи доходи и слаб социален диалог", подчерта министърката. Затова и в основата на този механизъм бил социалният диалог - от него щяла да дойде сумата за МРЗ.

"Наша обща цел е да намерим баланс между необходимите доходи и икономиката да запази своята устойчивост, между социалната справедливост и икономическа стабилност. Това щяло да се постигне с последователни политики, повече обучения и инвестиция в човешки капитал, увери министър Ефремова. И призова синдикати, работодатели, народни представите и хората: Нека не превръщаме МРЗ в ябълката на раздора, нека тя е отправна точка за широк дебат за доходите на хората.

Първа отношение по законопроекта отношение взе Илиана Жекова от ГЕРБ. Тя попита къде точно е тазписан механизмът за определянето на минималната заплата. Депутатката подчерта, че посочени са критерии, но не и правилото. "Не виждаме как ще се взема решението и самият механизъм, как ще се съчетават отделните критерии?", попита Жекова. И зададе въпрос дали Народното събрание днес реално ще приеме механизъм, или само обещание за такъв. Според нея парламентът не разполага с цялата конструкция на механизма, а само с някаква обща рамка. Смъмри липсата на ясно разписване на термини като "издръжка на живот" на база на които се определя част от механизма. ГЕРБ няма да подкрепи законопроекта за изменение на Кодекса на труда.

Анна Будакова обяви, че "Демократична България" ще се въздържат по законопроекта.

Айтен Сабри от ДПС видя положителен напре в диалога между правителството и социалните партньори. "Размерът на МРЗ не трябва да се определя произволно или чрез непрозрачно административно решение", настоя тя. Възражението им не било срещи усъвършенстването на уредбата, но макар и несъвършено действащото правило не трябва да се заменя от механизъм, който не е изяснен. Тя поиска ясни показатели и за какъв период се изчисляват.

Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов акцентира на напредъка в диалога със социалните партньори. "Случи се нещо ключово - разбирателство между синдикати и работодатели, с медиаторството на държавата. Това е исторически нова ситуация, нещо което нито едно правителство не е успяло да договори - разбирателство. Присъствието на синдикатите дава гаранция за адекватността на възнаграждението, минималното, от друга страна присъствието на работодателите дава гаранция за конкурентоспособността и производителността на труда. Имаме исторически момент. Това разбирателство дава възможност за еволюцията на законодателството", настоя депутатът.

Шефът на социалната комисия Венко Сабрутев обаче изчисли, че с измененията режат от минималната заплата между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.

Даниела Георгиева ПБ натърти, че досегашният принцип за определяне на минималната заплата "изкуствено изпразвал реалните възможностите на икономиката, наливаше масло в инфлацията".

"Популистко е да обещаваш високи числа на хартия, ако това води до закриване на работни места и сива икономика", каза депутатката. И подчерта, че сега МРЗ ще в рамките на долна и горна граница. Горната ще е с индекс от претеглените стойности на показателите от четирите критерия. Във формулата всеки от показателите ще е с равно тегло по 25 %. Георгиева настоя, че вдигането на МРЗ трябва да е съобразено с дългосрочната производителност на труда и регионалните различия, защото ако натоварим малкия и средния бизнес с високи разходи "рискуваме преминаване в сивия сектор".

Илияна Жекова попита къде точно пише за формула и тежест на показателите, така както Георгиева обяви. Още повече, че ден по-рано в комисия тя твърдяла, че няма подробности по законопроекта. Защо опозиционните партии нямаме тази информация, попита депутатката.

Въпросът за долна и горна граница бе повдигнат и от лидера на ПП Асен Василев. "Какво точно е издръжка на живот? Пише, че трябва да го определи НСИ следващите 9 месеца. Ако все още това не е определено, как може да вземете 25% тежест на този компонент? Как сметнахте промяната в издръжка на живот, как определихте тези 25% и как постигнахте горна граница на МРЗ, при условие, че самият законопроект го казва, че ще е след 9 месеца?", попита депутатът.

Георгиева настоя, че официалният метод за издръжка на живот досега се е изготвял от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, което работодателите често оспорвали като субективно, а новият механизъм бил с национална методология с участието на НСИ.

Социалният министър Наталия Ефремова също опита да зашити законопроекта, мотивирайки се и с европейската директива, която България е длъжна да транспонира.

Мартин Димитров от "Демократична България" бе категоричен, че няма как да подкрепят предложенията на управляващите, и ще гласуват "въздържал се"

Правителството ще определя МРЗ както си реши, предупреди той. И също се оплака, че в закона формула няма. Доказателството е, че един от критериите - издръжка на живот, не съществува, настоя депутатът.

Стою Стоев от ПП пък направи разчет как до 25 септември законът би трябвало да е публикуван дори в "Държавен вестник". След това срокът за обществено консултации щял да изтече в началото на октомври. Ще приемете наредбата на 14 октомври и ще направите цялата макрорамка на бюджета, всичко и за един ден ще го вкарате в Европейската комисия", скептичен бе той. И също напомни, че няма число за показателя издръжка на живот. Според Стоев механизмът няма как да е готов за предстоящия бюджет. суспендирането на действащия текст ще е конституционнонесъобразно, предупреди юристът.

Владислав Горанов от ГЕРБ нарече случващото се "макроикономическо безмислие". Хвалбата, че синдикатите и работодателите са се разбрали била пресилена, защото и двете страни твърдели че не са. Това личало и от предложените норми - няма правила на поведение, а прилича "на методологически бележки за водене на преговори".

"Въпросът е дали ще успеете в разумни срокове да произведете този нормативен акт, или има риск да се изпадне в правна несигурност, за което намекна Стоев. Законопроектът е внесен преждевременно, защото се налага, но има още много път да се извърви в социалния диалог", смята депутатът. И отбеляза, че по-скоро е трябвало да се помисли "дали не трябва да се поизичисти онази част от нормативната уредба, която е по-скоро бюджетни плащания, които не са свързани с трудова дейност и не би трябвало да са свързани с минималната работна заплата". Горанов подчерта, че ГЕРБ няма да подкрепят предложените норми, защото не решават нищо.

Георги Георгиев от "Възраждане" определи случващото се като цирк за пред хората и повтори част от вече изтъкнатите опасения на опозицията.

В условия на увеличаващи се разходи и обедняване правите промяна в работната заплата, недоволен бе Сабрутев. Прогресивно изоставане на МРЗ, която и към момента е най-ниската в целия ЕС. няма как да станем по-богати, когато намалявате доходите, критичен бе той към ПБ и управляващите.

Около 3 часа продължи обсъждането.